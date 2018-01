V cykle Music & Film v bratislavskom kine Lumiére sa predstaví Prince

Na archívnej snímke spevák Prince. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 15. januára (TASR) - Spevák, skladateľ a multiinštrumentalista Prince bol výraznou osobnosťou hudobnej scény. Práve jeho film Prince: Sign o' the Times otvorí tento rok cyklus Music & Film bratislavského Kina Lumiére.TASR informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ). Projekcia sa uskutoční v stredu 17. januára o 20.30 h.Film je koncertnou podobou rovnomenného albumu Prince: Sign o' the Times z roku 1987.dopĺňa Miro Ulman, dramaturg cyklu Music & Film.Prince vydal album Sign o' the Times po rozpustení svojej sprievodnej kapely Revolution. Témami jeho skladieb sa stali závažné spoločenské témy vrátane sociálnej nerovnosti, drog, zbraní či AIDS. Podľa UlmanaZároveň dodal, žepribližuje Ulman genézu filmu.Snímka mala pôvodne pozostávať z materiálu nakrúteného v hale Ahoy v holandskom Rotterdame a v Sportpaleis v belgických Antverpách, jeho kvalita však bola nepoužiteľná, a preto sa niektoré živé vystúpenia i krátke predelové scénky v nočnom prostredí nakrúcali v Princovom štúdiu Paisley Park. Vo filme odznie 13 piesní, 11 z nich pochádza z albumu Sign o' the Times a dopĺňa ich skrátená verzia skladby Little Red Corvette a cover verzia skladby Charlieho Parkera Now's the Time, v ktorej účinkujú len členovia sprievodnej kapely bez Princa. Súčasťou filmu je aj videoklip k piesni U Got the Look, v ktorom s Princom spieva Sheena Easton.Film mal svetovú premiéru 29. októbra 1987 v Detroite a 20. novembra bol uvedený súčasne v 234 amerických kinách. Vo filme Princa na turné sprevádzala kapela v zložení Miko Weaver (gitara), Levi Seacer Jr. (basgitara), Matt Fink, Boni Boyer (klávesové nástroje, organ, spev), Sheila E. (bicie, perkusie a spev), Eric Leeds (saxofón), Atlanta Bliss (trúbka) a Cat Glover, Wally Safford, Greg Brooks (tanec a spev). Uvedenie filmu do kín tento rok je príležitosťou pripomenúť si Princove tohtoročné 60. nedožité narodeniny.