V cykle Music & Film vystúpi Nick Cave s kapelou

Nick Cave Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. apríla (TASR) - V kinách na celom svete bude možné vo štvrtok 12. apríla vidieť koncertný film Distant Sky - Nick Cave & The Bad Seeds Live in Copenhagen, ktorý zaznamenáva šou z kodanskej Royal Arena, jedenej zo zastávok minuloročnej koncertnej šnúry speváka Nicka Cavea a jeho kapely The Bad Seeds.Zaznel na nej kritikou i fanúšikmi ospevovaný posledný album Skeleton Tree, ale i klasické skladby z ich repertoáru.TASR informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).Austrálsky spevák, textár, básnik a herec sa objaví v cykle Music & Film tretíkrát. Pred štyrmi rokmi sa premietal film Nick Cave: 20.000 dní na Zemi (2014), o dva roky neskôr Nick Cave: One More Time with Feeling, ktorý vznikol počas nahrávania albumu Skeleton Tree a Cave sa v ňom vyrovnával s tragickou smrťou svojho syna. Film Distant Sky - Nick Cave & The Bad Seeds Live in Copenhagen je záznamom z vlaňajšieho koncertu, ktorý sa uskutočnil v Kodani 20. októbra.Koncertný film nakrútil režisér David Barnard, ktorý sa špecializuje na hudobné dokumenty a živé prenosy. Na svojom konte má spoluprácu s hudobnými legendami a interpretmi ako napríklad Alice Cooper, Atoms for Peace, Craig Armstrong, Björk, Diana Krall, Gorillaz, New Order, Paul Weller, Pulp, Radiohead, Red Hot Chilli Peppers i ďalšími. Za svoje filmy bol nominovaný na ceny BAFTA či Grammy. S kapelou Nick Cave & The Bad Seeds spolupracoval už v roku 2004 na zázname ich koncertu v londýnskej Brixton Academy, ktorý vyšiel v roku 2007 na DVD pod názvom The Abattoir Blues Tour.hovorí dramaturg cyklu Music & Film Miro Ulman. Podľa neho zatiaľ nie je zmienka o vydaní koncertu na blu-ray alebo DVD nosiči: