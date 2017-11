V cyklokrosárskej nominácii SR na ME v Tábore je 17 pretekárov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Nominácia SR:



Juniori: Lukáš Kubiš (ŠK Železiarne Podrezová a.s.), Matúš Černerk, Matúš Baniar (obaja MŠK Žiar nad Hronom – CK), Oliver Jaroš (CKM Poprad)



Ženy do 23 rokov: Natália Glajzová (Johnson Controls M.Boleslav), Erika Glajzová, Radka Rabatinová (obe CK Banská Bystrica), Radka Paulechová (Cys- Akadémia Petra Sagana)



Muži do 23 rokov: Juraj Bellan, Jakub Varhaňovský (obaja Dukla Banská Bystrica), Matej Ulík (OŠK Tatran Liptovská Osada), Jakub Kurty (ISAKO Košice)



Ženy elite: Janka Keseg-Števková (Outsiterz), Tatiana Jaseková (Bikepro SK)



Muži elite: Martin Haring (Dukla Banská Bystrica), Ondrej Glajza (Johnson Controls M.Boleslav), Šimon Vozár (Firefly) Vedúci výpravy, manažér reprezentačného družstva: Martin Fraňo



Realizačný tím: Róbert Glajza (tréner), Marek Varhaňovský (mechanik výpravy), Ondrej Glajza, Peter Medveď (mechanici v depe), Tomáš Líška (masér), Dagmar Varhaňovská (PR manažér)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. novembra (TASR) - V nominácii reprezentačného trénera Róberta Glajzu na majstrovstvá Európy v cyklokrose je 17 pretekárov. V českom Tábore (4.-5. novembra) budú Slovensko reprezentovať štyria juniori, dve ženy a traja muži v kategóriách Elite a štyria muži i ženy do 23 rokov. V nominácii nechýbajú ani skúsení Martin Haring či Janka Keseg-Števková, príležitosť však dostane aj viacero mladíkov.Nomináciu oznámila Komisia cyklokrosu Slovenského zväzu cyklistiky.uviedol predseda Komisie cyklokrosu Martin Fraňo.Tréner Glajza navrhol nomináciu na základe nominačných kritérií.povedal Róbert Glajza.Prvýkrát v histórii sa podujatie uskutoční na jednom mieste aj pre elitné aj pre masters kategórie.