V Düsseldorfe a Dortmunde zneškodnili bomby z druhej svetovej vojny

Düsseldorf 9. augusta (TASR) - Nemeckí pyrotechnici úspešne zneškodnili v utorok v Düsseldorfe a Dortmunde nevybuchnuté bomby z čias druhej svetovej vojny. Bomby boli objavené počas stavebných prác, informovala agentúra DPA.V Düsseldorfe objavili bombu v pondelok, a to vo štvrti Derendorf. Úrady evakuovali približne 2300 ľudí. Ďalším 4400 osobám nariadili zostať doma až do oznámenia konca poplachu. Evakuácia sa dotkla aj približne 80 obyvateľov domova sociálnych služieb, ktorých museli premiestniť do iných zariadení.Ďalšia bombu zneškodnili v dortmundskej štvrti Dorstfeld. Takisto došlo na evakuáciu, uzavretie ulíc a obmedzenie verejnej dopravy. Po zneškodnení bomby sa polícia poďakovala občanom za spoluprácu.Nálezy bômb a nevybuchnutej munície z čias druhej svetovej vojny nie sú ani vyše 70 rokov po skončení druhej svetovej vojny v Nemecku ničím neobvyklým. Takéto relikty robotníci často objavia počas výkopových stavebných prác.