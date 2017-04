V Düsseldorfe súdia exštudenta medicíny obvineného z členstva v IS

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Düsseldorf 24. apríla (TASR) - Proces s niekdajším študentom medicíny, nemeckým občanom tureckého pôvodu, obvineným z členstva v teroristickej organizácii Islamský štát (IS), sa dnes začal v Düsseldorfe.Dvadsaťtriročný muž z Gelsenkirchenu sa vrátil do spolkovej republiky zo Sýrie a informáciami výrazne prispel k uväzneniu predstaviteľa IS v Nemecku, zdôraznil dnes jeho právny zástupca Johannes Pausch.Obžalovaný môže zrejme rátať s podmienečným trestom aj preto, že sa v súdnej sieni priznal k trestnej činnosti. Obvinenie z členstva v IS pritom označil za