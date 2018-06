V Dánsku a Švédsku sa uvažuje o metre pod úžinou Öresund

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kodaň 4. júna (TASR) - Pod prielivom Öresund medzi Dánskom a Švédskom zrejme budú jazdiť súpravy metra. Podľa plánu by mali spájať dánsku metropolu Kodaň a tretie najväčšie švédske mesto Malmö.Keďže železnično-cestný most nad úžinou už nestačí, treba vybudovať ďalší výkonný koridor. Ak sa projekt, ktorý má zatiaľ len základné obrysy, uskutoční, metro by sa malo stať realitou do roku 2035.Primátori oboch miest na nedávnej spoločnej tlačovej konferencii uviedli, že metro by prispelo k rýchlej doprave, zabezpečilo by mnoho pracovných miest a zvýšilo by investičný potenciách oboch krajín.Súpravy metra majú jazdiť v 90-sekundovom intervale. Z východiskovej stanice do konečnej sa dostanú za 23 minút. Ich jazda bude o polovicu kratšia než jazda autom po moste. Uviedol to švédsky server The Local.O projekte metra pod prielivom sa v Kodani podľa jej primátora Franka Jensena uvažuje najmenej šesť rokov. Prípravy pokročili vytvorením poradnej skupiny. Pozostáva z významných dánskych a švédskych obchodníkov a expertov, ktorí budú rozpracúvať investičný zámer.Podľa predbežných kalkulácií by dopravná cesta pod morským dnom mala stáť asi 30 miliárd dánskych korún (4,03 miliardy eur).Železnično-cestný most je dlhý 7845 metrov a široký 23,5 metra. Nad morskou hladinou stojí 57 metrov. Denne môže po ňom prejsť 17.000 vozidiel a do 200 vlakových súprav. Stavbári ho postavili za jednu miliardu eur. Po päťročnej výstavbe ho slávnostne uviedli do prevádzky 1. júla 2000.(1 EUR = 7,4441 DDK)