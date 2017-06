V Dánsku sprísnili opatrenia proti agresívnemu žobraniu

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kodaň 14. júna (TASR) - Dánski zákonodarcovia schválili dnes prísnejšie opatrenia zamerané na zníženie agresívneho pouličného žobrania. Tento krok je podľa agentúry DPA namierený najmä proti rómskemu obyvateľstvu prichádzajúcemu do tejto škandinávskej krajiny z východnej Európy.Návrh zákona počíta so zdvojnásobením trestu pre prvotných previnilcov na 14 dní za mrežami. Do väzenia sa budú môcť odteraz dostať aj bez predošlej výstrahy polície. Návrh zákona schválili poslanci v pomere 78:23, do účinnosti vstúpi koncom mesiaca. V roku 2020 sa zhodnotí jeho účinok.Zákonodarcovia však odmietli pozmeňovací návrh protiimigračne zameranej Dánskej ľudovej strany (DF) o deportovaní usvedčených delikventov. Dánsky minister spravodlivosti Sören Pape Poulsen prijatú novelizáciu privítal so slovami, že stredopravicová vláda sa zachovala "rezolútne".uviedol Poulsen vo vyhlásení.Novelizácia sa týka i agresívneho žobrania pri cestách, supermarketoch, dopravných staniciach, ako aj priamo vo vlakoch či iných prostriedkoch verejnej prepravy. V hlavnom meste Kodaň sa množia sťažnosti miestnych obyvateľov na takéto správanie, ako aj na prítomnosť ilegálnych táborísk.Kodanská polícia len v tomto roku zlikvidovala zhruba 25 ilegálnych táborov, uvádza DPA.Návrh zákona menšinovej vlády podporila hlavná opozičná strana Sociálni demokrati (SD), ako aj spomínaná DF, ktorá zvyčajne stojí za rozhodnutiami vlády.