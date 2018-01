V Danubiane bude mať premiéru výstava fotografa Roberta Vana

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. januára (TASR) - Výstavu svetoznámeho fotografa slovenského pôvodu Roberta Vana otvoria v priestoroch bratislavskej galérie Danubiana v piatok 19. januára. Expozícia so symbolickým názvom Memories predstaví širokej verejnosti zbierku viac ako 190 retrospektívnych snímok, ktoré pochádzajú z rôznych období a miest, kde fotograf v priebehu svojej úspešnej kariéry pôsobil. Pre TASR to uviedol riaditeľ Danubiany Vincent Polakovič.povedal Polakovič.Fotografické spomienky Roberta Vana, podobne ako jeho osobnosť, majú výnimočný charakter. Svoju premiéru zažili koncom minulého roka v Prahe pri príležitosti uvedenia knižnej publikácie Memories. Na Bratislavu sa teší aj samotný autor fotografií.povedal o rozhodnutí vystavovať v slovenskom hlavnom meste fotograf.Robert Vano sa narodil v Nových Zámkoch. Po maturite v roku 1967 namiesto nástupu na základnú vojenskú službu emigroval do Spojených štátov. Najskôr bol asistentom módnych fotografov, od roku 1984 sa ako fotograf osamostatnil, pôsobil v New Yorku, Paríži a Miláne. Od roku 1990 žije v Prahe.Verejnosť môže výstavu fotografií Memories v galérii Danubiana na Vodnom diele Bratislava Čunovo navštíviť od 20. januára do 11. marca.