V decembri sa na Slovensku zaregistrovalo 8010 nových osobných áut

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. januára (TASR) – V decembri sa na Slovensku zaregistrovalo 8010 nových osobných automobilov (kategória M1), čo predstavuje medziročný nárast na úrovni 9,52 %. Celkovo za 12 mesiacov minulého roka sa ich počet zvýšil oproti roku 2015 o 13,09 %. Vyplýva to z údajov Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR.Registrácie malých úžitkových automobilov (N1) dosiahli v decembri 630 vozidiel a v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka klesli o 12,5 %. Od januára do decembra sa ich zaregistrovalo spolu medziročne o 2,22 % viac.Mimoriadnemu záujmu sa podľa zväzu tešia elektrické batériové vozidlá (BEV) a plug-in hybridy (PHEV), na ktoré môže vlastník požiadať o podporu. Ku koncu decembra bolo zaregistrovaných 79 žiadostí.Nákladné automobily do 12 ton (N2) zaznamenali v decembri 25 registrácií pri medziročnom poklese o 44,44 %. Rok predtým ich totiž bolo v tomto mesiaci 45.Počet zaregistrovaných nákladných áut nad 12 ton (N3) sa v decembri oproti rovnakému obdobiu roka 2015 zvýšil o 24,9 % na 311 vozidiel. Rok predtým sa pritom v tejto kategórii v decembri zaevidovalo 249 automobilov.V kategóriách autobusov M2 a M3 sa v decembri registrovalo 17 autobusov, zatiaľ čo koncom roka 2015 ich bolo až 97. Ide tak o pokles na úrovni 82,29 %.