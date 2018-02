V dejisku ZOH šarapatí norovírus, účastníci sa boja

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pjongčang 7. februára (TASR) - Už niekoľko dní "šarapatí" v širšom dejisku zimnej olympiády tzv. norovírus a spolu s ním sa množia aj obavy športovcov i ďalších účastníkov. Táto vírusová forma je totiž špecifická neodvratným nástupom i rýchlym a radikálnym priebehom. Inými slovami - ak vírus napadne športovca v intervale jeho súťaženia, nemá šancu podať plnohodnotný výkon a väčšinou ani nie je schopný nastúpiť na preteky či zápas.Prvé prípady so symptómami silnej bolestí hlavy, bolestí žalúdka a hnačiek zaznamenali ešte cez víkend, okamžite nasledovalo vyšetrenie 1023 rezidentov v danej lokalite (medzi horským dejiskom a prímorským Kangnungom) a k utorku epidemiológovia potvrdili 32 prípadov norovírusu s okamžitým nariadením karantény. Medzi nakazenými sú aj cudzinci. Epidemiologické šetrenie sa zameriava na tečúcu vodu, na personál pripravujúci jedlo a na zložky jedla, aby sa vyhľadal spôsob prenosu.Na prevenciu ďalšieho šírenia norovírusovej infekcie posilnilo kórejské Ministerstvo pre bezpečnosť potravín a liečív hygienické kontroly v reštauráciách a všetkých zariadeniach s jedlom a nápojmi, ktoré majú súvis so zimnou olympiádou. Kórejské centrum pre kontrolu chorôb posilňuje monitorovanie pacientov s hnačkou a žiada všetkých, aby dodržiavali opatrenia na prevenciu norovírusov. Ide predovšetkým o umývanie rúk viac ako 30 sekúnd s tečúcou vodou a mydlom a prevarenie vody pred pitím. Reštauračné zariadenia dostali špeciálne usmernenia.Novírus vyvoláva vracanie a hnačku, tieto prejavy sú často sprevádzané totálnou malátnosťou a silnou bolesťou hlavy. Je to skupina vírusov, ktoré spôsobujú gastroenteritídu (zápal žalúdka a čriev). Človek sa nakazí konzumáciou kontaminovaných potravín alebo vody, alebo aj kontaktom s plochou a predmetmi, na ktorých sa nachádza norovírus. Ťažko sa však počas takej mamutej akcie robia opatrenia proti nakazeniu druhou osobou v priamom kontakte. Ľudia s norovírusom prenášajú nákazu od okamihu, keď začnú mať prvé prejavy nevoľnosti a ich "bacilonosičstvo" pretrváva aj nejaký ten deň po uzdravení.Na ochorenie neexistuje žiadna vakcína ani špecifická liečba, treba ho len pretrpieť a to sú fakty, ktoré v dejisku ZOH začínajú vyvolávať "norofóbiu" nielen u športovcov. Fínsky fotoreportér Jere TASR prerozprával, ako norovírus vlani "zložil" jeho sestru a jej štyri deti.Juhokórejské médiá podľa AP píšu o "norovírusovej panike", ale zároveň sa problémom intenzívne zaoberajú. Môže byť síce aj "veľa kriku pre nič", ak sa podarí zastaviť cesty šírenia nákazy, no Kórejci sa obávajú, že by ich podujatie mohlo vojsť do dejín ako "nakazené hry".vyslaní redaktori TASR P. Horváth a A. Bezák