V deň Trumpovho príchodu do Izraela vyhlásili Palestínčania štrajk

Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ramalláh 22. mája (TASR) - Na znak solidarity s Palestínčanmi, ktorí v izraelskom väzení držia protestnú hladovku, vyhlásili dnes Palestínčania na Západnom brehu Jordánu generálny štrajk. Časovo ich protest koliduje so začiatkom dvojdňovej návštevy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Izraeli a na palestínskych územiach.Ako informovala agentúra AP, stovky demonštrantov dnes zablokovali cesty v predjordánskych mestách. Obchody a vládne úrady zostali dnes zatvorené. Nefunguje ani verejná doprava. Inokedy rušné cesty sú dnes vyľudnené a bez áut, konštatovala agentúra AP.Protestná hladovka palestínskych väzňov zadržiavaných v izraelských väzniciach vstúpila dnes do 36. dňa svojho trvania. Podľa jednej z palestínskych ľudskoprávnych organizácií bolo niekoľko stoviek štrajkujúcich hospitalizovaných.Výbor pre záležitosti palestínskych väzňov podľa AP vyzval na ďalší tzv. Deň hnevu, ktorým bude utorok, keď prezident Trump zavíta do Betlehema. Cieľom akcie je dosiahnuť, aby Trump "počul hlas väzňov".Hladovka palestínskych väzňov v izraelských väzniciach sa začala 17. apríla. Jej vodcom je palestínsky predák Marwán Barghútí, ktorý si vo väzení odpykáva päť doživotných trestov za svoju rolu pri vraždách Izraelčanov počas druhej palestínskej intifády.Izraelská väzenská služba informovala, že hladovku drží 894 palestínskych väzňov. Palestínske úrady však tvrdia, že ich je vyše 1000. V izraelských väzniciach je momentálne zadržiavaných asi 6500 Palestínčanov. Zhruba 500 z nich je v tzv. administratívnej väzbe, v ktorej sú osoby držané bez obvinenia "z bezpečnostných dôvodov"; väzba trvá šesť mesiacov a môže byť neobmedzene predlžovaná.Hladovkári v izraelských väzniciach chcú dosiahnuť lepšie podmienky, konkrétne viac kontaktov s príbuznými a ukončenie praxe zadržiavania bez súdu.Palestínski väzni vyhlasujú protestné hladovky pomerne často, ale veľmi zriedka sa ich k nej pripojí taký počet ako teraz. Izraelské vedenie s hladovkármi odmieta rokovať. Izraelský minister pre verejnú bezpečnosť Gilad Erdan označil palestínskych hladovkárov za "teroristov a uväznených vrahov".