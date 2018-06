V desiatkach miest ČR vrátane Prahy sa demonštrovalo proti Babišovi

Na archívnej snímke Andrej Babiš. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 6. júna (TASR) - V desiatkach českých miest sa v utorok večer demonštrovalo proti vláde premiéra Andreja Babiša. Protesty zvolala iniciatíva s názvom Milión chvilek pro demokracii, informoval na svojej webstránke Český rozhlas (ČRo).Pražské Václavské námestie sa zaplnilo asi do polovice. V jeho hornej časti, pod sochou sv. Václava, stálo veľké pódium s obrazovkou. Prevažne mladí ľudia držali transparenty namierené proti súčasnému premiérovi v demisii Andrejovi Babišovi s heslami ako "Odmietam vládu ŠtB a KSČM" alebo "Trestne stíhaný Babiš, odstúp!".Niektorí z účastníkov niesli štátne vlajky a počas večera zaznela aj česká hymna. Zhromaždeným davom podľa ČRo kolovalo asi 50 portrétov obetí komunistického režimu, okrem iného aj podobizeň Milady Horákovej.Pražská demonštrácia s názvom Jednou provždy sa začala o 18.00 h a oficiálne mala trvať do 20.00 h, no podľa ČRo pokračovala o čosi dlhšie. Organizátori na začiatku akcie uviedli, že s prejavmi vystúpi asi 30 hostí, napríklad niektorí neúspešní prezidentskí kandidáti, súčasní politici či osobnosti z kultúrneho života. Demonštranti na prejavy reagovali potleskom, krikom či piskotom. Občas skandovali "Hanba" alebo "Už je toho dosť". Zvonilo sa dokonca aj kľúčmi.Demonštrovalo sa aj v ostatných českých mestách. Námestie Zelený trh v Brne bolo napríklad na začiatku akcie zaplnené asi z polovice. Brnenskí organizátori podľa Ondreja Zemana zo spolku Společně Brno poňali akciu ako ďakovný koncert iniciatíve Milión chvilek pro demokracii. Okrem brnenských pesničkárov a kapiel však na nej vystúpili aj rečníci z radov akademikov či kandidátov do Senátu. I tu mali účastníci nápisy vymedzujúce sa proti Andrejovi Babišovi.Demonštrovalo sa aj v Ústí na Labem, kde sa na Mierovom námestí zišiel menší hlúčik ľudí. Niektorí taktiež niesli transparenty zamerané proti Babišovi.