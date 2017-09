V desiatom kole prvá prehra Slovana, Trnava je na čele tabuľky

Na snímke zľava Lukáš Jánošík, Michal Škvarka (obaja Žilina) a Lukáš Droppa (Slovan) počas zápasu 10. kola Fortuna ligy MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava v Žiline 24. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

MŠK Žilina – ŠK Slovan Bratislava 3:2 (1:1)

Góly: 14. a 72. Jánošík, 55. Špalek - 9. Oršula, 87. Vittek. Rozhodovali: Hrčka - Balko, Benko, ŽK: Káčer, Jánošík – Rabiu, 5150 divákov.



zostavy a striedania:



Žilina: Volešák – Vallo, Kaša, Hancko, Mazáň – Diaz - Káčer, Škvarka – Špalek (90+. Holúbek), Mráz (87. Otubanjo), Jánošík (82. Králik).



Slovan: Greif – Chouchoumis, Božikov, Sekulič, Čikoš – Droppa (72. Savičevič) – Hološko, Rabiu, Oršula (56. Kubík) - Holman, Mareš (84. Vittek)

MFK Zemplín Michalovce - FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:2 (1:1)

Góly: 11. Sulley - 44. Pačinda, 71. Davis. Rozhodovali: Somoláni – Tomčík, Pozor, ŽK: Sviarčinskij, Šimčák, Božok – Pambou, 2116 divákov.



zostavy a striedania:



MFK Zemplín Michalovce: Kira – Sviarčinskij, Kavka, Carrillo, Božok – Grič - Koscelník, Žofčák (60. Danko), Turík, Šimčák (58. Regáli) - Sulley (74. Bragin)



FC DAC 1904 Dunajská Streda: Macej - Davis, Huk, Šatka, Živkovič - Kalmár, Ljubičič, Pambou (46. Ľupták) - Vida (61. Divkovič), Pačinda, Čmelík (83. Koštrna)



Hlasy po zápase:



Anton Šoltis, tréner Michaloviec: "Futbal nám v nedeľu ukázal zlú tvár. Hostia dvakrát skórovali po našich chybách, doslova sme im darovali góly. Chlapcom však nemám čo vytknúť, išli na dno svojich síl. Podľa mňa by zápasu viac svedčala remíza."



Marco Rossi, tréner Dunajskej Stredy: "Myslím si, že diváci videli rýchly a kvalitný futbal. Lepšie začali domáci, my sme mali v strede poľa problém so Žofčákom a Turíkom. Pomohol nám vyrovnávajúci gól tesne pred koncom prvého polčasu. Dali sme dva zaujímavé góly, prvý po milom darčeku domácich, druhý po Davisovej genialite. Vzhľadom na priebeh zápasu si myslím, že sme zvíťazili zaslúžene."

1. FC Tatran Prešov - AS Trenčín 0:7 (0:3)

Góly: 33. a 89. Beridze, 60. a 79. Janga, 27. Ubbink, 37. Mance, 46. Gong. Rozhodoval: Glova, ŽK: Černák, Petko (obaja Prešov), 335 divákov.



zostavy a striedania 1. FC Tatran Prešov: Talian (44. Ferenc) - Petko, Udeh, Jacko, Miliutin - Streňo, Katona, Dzurík, Adekunle (65. Sedlák) - Wiezik (47. Dupkala), Černák



AS Trenčín: Šemrinec - Čögley, Kleščík, Lawrence, Skovajsa - Van Haaren, El Mahdioui, Ubbink (70. Zubairu), Gong (77. Paur) - Mance (46. Janga), Beridze



Hlasy po zápase:

Miroslav Jantek, tréner 1. FC Tatran Prešov: "Rešpektovali sme kvalitu Trenčína, ale mali sme určitý zámer. Kvalita súperových hráčov je momentálne neporovnateľne vyššia než našich. Naše návraty do obrannej zóny po strate lôpt boli slabé a to bola jedna z príčin nedeľnej prehry. V druhom polčase sme mali zámer sústrediť sa na defenzívu, aby sme nedostali ďalšie góly. Žiaľ, v nedeľu sme boli veľmi slabí v defenzíve, ale aj vo vzťahu ku klubu. Nedeľná prezentácia hráčov určite nie je cesta. Beriem plnú zodpovednosť za výsledok a za taktiku, ktorú sme mali, a chyby budem hľadať v prvom rade u seba. O to viac ma to mrzí voči klubu a fanúšikom. Súperovi, samozrejme, gratulujem k zaslúženému víťazstvu."



Roman Marčok, tréner AS Trenčín: "Do zápasu sme chceli vstúpiť aktívne a dominovať na ihrisku. Vstup do stretnutia sa nám nepodaril, začali sme vlažne a mysleli sme si, že víťazstvo dostaneme zadarmo. Po prvom góle sme sa upokojili. Začali sme kombinovať, lepšie behať a boli sme aktívni. Dá sa povedať, že už po prvom polčase bolo o víťazovi rozhodnuté. Hráčov sme však upozorňovali, že chceme vyhrať aj druhý polčas. V ňom sme ukázali, že máme vyššiu kvalitu ako súper. Za jednoznačného stavu sa nám hralo ľahšie a vychádzalo nám veľa vecí."



tabuľka po 10. kole:



1. Trnava 10 8 0 2 17:9 24

2. Slovan Bratislava 10 6 3 1 24:13 21

3. Dunajská Streda 10 6 3 1 16:11 21

4. Nitra 10 6 2 2 13:5 20

5. Žilina 10 5 0 5 26:18 15

6. Ružomberok 10 4 3 3 16:12 15

7. Zlaté Moravce-Vráble 10 5 0 5 13:11 15

8. Trenčín 10 3 3 4 21:19 12

9. Michalovce 10 3 1 6 9:12 10

10. Prešov 10 2 2 6 8:28 8

11. Podbrezová 10 2 1 7 9:17 7

12. Senica 10 0 2 8 7:24 2

Bratislava 24. septembra (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava utrpeli v desiatom kole prvú prehru v tejto sezóne najvyššej slovenskej súťaže. V nedeľňajšom šlágri podľahli na štadióne úradujúceho majstra MŠK Žilina 2:3. FC Spartak Trnava je na čele tabuľky so ziskom 24 bodov.Šláger kola sa síce začal strelou Káčera v 7. minúte, ktorú Greif vyrazil na roh, ale gólovo otvoril stretnutie Slovan. V 9. minúte pravý obranca MŠK Vallo podbehol center hostí, k lopte sa dostal Oršula a pohodlne skóroval. V 14. minúte však Jánošík dostal dobrú loptu od Špaleka, ohodil si Božikova a technickou strelou nedal Greifovi šancu. Ďalšiu príležitosť mali domáci vďaka Vallovi, ale ten v 17. minúte namiesto centra či prihrávky zvolil iba slabú strelu ľavačkou, s ktorou si Greif bez problémov poradil. V 21. minúte sa Mareš v šestnástke dostal k strele, loptu sa však domácim podarilo odvrátiť na roh. Na opačnej strane to skúšal Káčer, ale proti jeho šanci bola Greifova noha. "Šošoni" sa tlačili dopredu, chceli ísť do vedenia, ale Mrázovi v 29. minúte v poslednej chvíli zmarila šancu obrana Slovana. Obojstranne veľmi dobrý polčas zakončila v nadstavenom čase na domácej strane šanca Mráza po centri Káčera, keď domáci útočník iba tesne minul loptu. Na opačnej strane si Vallo hlavičkou takmer strelil vlastný gól, keď lopta letela len tesne vedľa ľavej žrde Volešákovej bránky.V druhom dejstve už boli Žilinčania lepší. Najskôr sa však domáci dobre vyrovnali so šancou Chouchoumisa, ktorý z hranice šestnástky v 51. minúte namieril dobre, Volešák reflexívne zachránil. O štyri minúty predviedli domáci parádnu akciu zakončenú gólom. Na jej konci výborne hrajúci Jánošík poslal centrom do šance Špaleka a ten dostal "žlto-zelených" po prvý raz do vedenia. "Šošoni" boli na koni a v 72. minúte to potvrdili aj tretím presným zásahom. Špalek poslal center na zadnú žrď a pripravený Jánošík ho premenil na svoj druhý gól v zápase. Bavili sa aj tribúny na štadióne pod Dubňom a vo výbornej atmosfére sa o zníženie náskoku Žiliny pokúšali hostia. v 76. minúte sa do šance dostal Hološko, ale bol v ofsajdovej pozícii a, navyše, jeho strelu Volešák vykryl. Káčer si v 84. minúte vylepšil palebnú pozíciu a vypálil iba tesne vedľa pravej žrde Greifovej bránky, o chvíľu však musel Volešák vyraziť nebezpečnú strelu Holmana. Varovanie domácim nestačilo a po následnom rohu sa v 87. minúte presadil po strele v šestnástke striedajúci Vittek. Ten mal blízko k vyrovnaniu v nadstavenom čase, ale vytesnený obranou namieril vedľa a úradujúci majster uštedril Slovanu prvú prehru v ligovej sezóne.XXXAktívnejšie síce začali hostia, ktorí si hneď v úvode vybojovali tri štandardné situácie, ale otvárací gól padol na druhej strane. V 11. minúte sa po rohovom kope Božoka najlepšie zorientoval Sulley a hlavou poslal svoje mužstvo do vedenia. Ghanský útočník mohol skórovať aj o šesť minút neskôr, jeho strelu spoza šestnástky však Macej pokryl. V 22. minúte podnikli hostia rýchlu kontru, pri Čmelíkovej koncovke skvele zasiahol Kira. Michalovský brankár sa zaskvel aj v 36. minúte, keď si opäť poradil so strelou aktívneho Čmelíka. Michalovčania si náskok neudržali, minútu pred koncom prvého polčasu zachytil Carrillovu malú domov Pačinda a ponad Kiru vyrovnal na polčasových 1:1.Aj v druhom polčase sa hral ofenzívny futbal. V 64. minúte mohol poslať hostí do vedenia striedajúci Divkovič, ktorý sa vyhol ofsajdovej pasci, ale namieril tesne vedľa. V 51. minúte sa však už tešili z gólu, keď Kira vyboxoval loptu iba k Davisovi a ten ho krížnou strelou prekonal. Domáci mohli takmer vzápätí vyrovnať, ale Sulleyovu strelu Macej vytlačil na roh. Tlak domácich v závere zápasu už ovocie v podobe gólu nepriniesol. Najnebezpečnejšia bola Regáliho strela tesne vedľa.XXXPrešovčania nastúpili s cieľom ukončiť čakanie na prvé tohtosezónne víťazstvo v popradskom azyle. Už v 2. minúte ich mohol zmraziť Gong, ktorého tvrdá strela preletela tesne nad bránku. V 16. minúte sa na opačnej strane zapotil brankár Šemrinec, ktorý musel riešiť nebezpečný pokus Černáka. Následná desaťminútovka veľa futbalovej krásy nepriniesla, no znamenala povestné ticho pred búrkou. V 27. minúte zmiatla domácich hráčov situácia na hranici ofsajdu, z ktorej vyťažil Ubbink a osamotený pred brankárom Talianom nezaváhal - 0:1. Inkasovaný gól riadne zamával s Prešovčanmi a tí následne kopili chyby. V 30. minúte ich ešte pri presnom pokuse Van Haarena zachránila píšťalka rozhodcu signalizujúceho ofsajd. Krátko nato však nechali Gonga odcentrovať do pokutového územia, v ktorom mal následne Beridze dostatok priestoru, svoj prvý nepresný pokus napravil a hlavičkou pridal druhý gól hostí. To však nebolo všetko. Prešovský útočník Černák sa v 36. minúte predral do šance, Šemrinec si však jeho pokus postrážil. V následnom protiútoku hostia ťažili z ďalšieho zmätku v obrane Tatrana a odrazenú loptu poslal do bránky Mance - 0:3.Chaos v hre Prešovčanov pokračoval aj v úvode druhého dejstva. Už v prvej ofenzívnej akcii druhého dejstva Trenčania poľahky vyšachovali súpera a štvrtý gól AS pridal Gong. Trenčania kontrolovali hru a ich herná pohoda bola v ostrom kontraste s kŕčovitým prejavom domácich. V 58. minúte sa Prešovčania snažili o útočnú akciu, Šemrinec však situáciu vyriešil a onedlho jeho spoluhráči predviedli ďalší vydarený protiútok. Janga sa v jednoduchej akcii dostal za obranu súpera a sám pred Ferencom zvýšil na 5:0 pre hostí. Ani jednoznačný náskok im nič neubral na aktivite a naďalej sa bavili futbalom. V 79. minúte sa dostali cez obranu Prešovčanov, z ostrého uhla sa lopta vrátila pred bránku a tam Janga pridal svoj druhý gól - 0:6. O kontaktný gól sa v 84. minúte pokúsil Katona, ale jeho ďalekonosný pokus Šemrinca neohrozil. Trenčania napokon v druhom polčase strelili ešte viac gólov ako v prvom. V 89. minúte sa z ostrého uhla nepomýlil Beridze - 0:7