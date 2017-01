V Detroite sa začalo svetové stretnutie výrobcov automobilov

Archívna sníka, nový Ford Mustang predstavili na 26. ročníku medzinárodného autosalónu North American International Auto Show (NAIAS) v americkom Detroite v pondelok 13. januára 2014. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Detroit 9. januára (TASR) - V Detroite sa začalo dnes prvé veľké tohtoročné medzinárodné stretnutie výrobcov osobných automobilov, North American International Auto Show (NAIAS).S novinkami a najlepšími modernizovanými modelmi sa prišlo ukázať, do kedysi hlavného svetového mesta automobilového priemyslu, takmer 300 vystavovateľov.Oddnes majú prístup do výstavného areálu iba novinári a obchodníci. Od soboty (14. 1.) do nedele (22. 1.) bude výstavisko prístupné pre verejnosť.Pred rokom NAIAS navštívilo 815.000 ľudí.