V Detve bude mestský beh O primátorov krpec

Ilustračné foto Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Detva 2. októbra (TASR) - Už 4. ročník mestského behu, ktorý je v Detve známy pod názvom O primátorov krpec, sa uskutoční v sobotu 7. októbra. Je určený pre bežcov od 15 do 115 rokov a koná sa v rámci Dní mesta Detva.Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Mestského úradu v Detve Zuzana Juhaniaková, štart mestského behu bude na Námestí SNP pol hodinu pred poludním.dodal za organizátorov Marián Líška.Mladí ľudia z občianskeho združenia Nová Detva pripravili pre bežcov trasu po Sládkovičovej ulici do areálu amfiteátra a naspäť cez Kúpeľnú a Partizánsku ulicu, na ulicu Janka Kráľa, Petra Jilemnického a Jána Hollého naspäť pred tribúnu na Námestí SNP.Súťažiť sa bude v štyroch vekových kategóriách, dvoch ženských a dvoch mužských. "Vdoplnila Juhaniaková.Dní mesta Detva budú od soboty 7. októbra od 9.30 h do nedele 8. októbra 17.00 h.