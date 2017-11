V deviatich okrskoch okresu Trenčín predĺžia voľby o 70 až 75 minút

Na ilustračnej snímke vľavo členovia okrskovej volebnej komisie s prenosnou volebnou schránkou. 4. novembra 2017. Foto: TASR - Erika Ďurčová Na ilustračnej snímke vľavo členovia okrskovej volebnej komisie s prenosnou volebnou schránkou. 4. novembra 2017. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Trenčín 4. novembra(TASR) - Volebné miestnosti v obciach Horná Súča, Dolná Súča a Hrabovka v Trenčianskom okrese zostanú otvorené o viac ako hodinu dlhšie. Dôvodom je výpadok prúdu, ktorý trval v jednotlivých volebných miestnostiach v rozpätí 70 až 75 minút. Pre TASR to uviedla predsedníčka Obvodnej volebnej komisie v Trenčíne Teresa Pavlásková.Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová, polícia v súvislosti s prerušením dodávky elektriny do Hornej Súče, Dolnej Súče, Hrabovky a časti obce Skalka nad Váhom preveruje podozrenie zo spáchania trestného činu poškodzovania verejnoprospešného zariadenia.„V súčasnosti je dodávka elektrickej energie obnovená. Prerušenie dodávky elektrickej energie bolo približne od 18.00 do 19.00 h. Pravdepodobnou príčinou výpadku bolo strhnutie elektrického vedenia nákladným vozidlom pri vykonávaní zemných prác,“ povedala pre TASR Antalová.