V digitalizácii sme Západ už (takmer) dobehli

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Foto: Erste Group Foto: Erste Group

Foto: Erste Group Foto: Erste Group

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. júna (OTS) - Rozdiel medzi regiónmi je pritom spôsobený najmä nižšou mierou pripojenia k internetu v domácnostiach vo vidieckych oblastiach. V mestských oblastiach medzi západnou Európou a krajinami strednej a východnej Európy neexistujú takmer žiadne rozdiely. Región bude naďalej profitovať z toho, že dostupnosť vysokokvalitného širokopásmového pripojenia vo všeobecnosti pomáha podporovať investície a tento proces posilňuje aj dostupnosť fondov Európskej únie.“ uviedol, vedúci makroanalytik pre strednú a východnú Európu v Erste Group. "Krajiny v regióne môžu využiť pomerne dobre rozvinutú digitálnu infraštruktúru na to, aby zvýšili nízku úroveň digitálnych verejných služieb (eGovernment). To by viedlo nielen k lepšiemu prístupu k verejným službám a ich efektívnejšiemu využívaniu, ale aj k vyššej transparentnosti a zníženiu korupcie.Päťzložkový Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI), ktorým Európska komisia meria digitálnu výkonnosť krajín, na jednej strane podčiarkuje významný pokrok, ktorý krajiny SVE dosiahli v digitálnej sfére, ale tiež zdôrazňuje oblasti, v ktorých naďalej zaostávajú za svojimi západnými Európskymi susedmi. V roku 2016 dokázali všetky členské štáty EÚ zlepšiť celkovú výkonnosť DESI a najvýraznejšie zlepšenie dosiahli Slovensko a Slovinsko. Ich nárast bol takmer dvojnásobný v porovnaní s priemerom EÚ. Zároveň sú však všetky krajiny strednej a východnej Európy naďalej pod priemerom EÚ, pričom Slovinsko a Česká republika sú len o niečo nižšie ako tento priemer, zatiaľ čo Rumunsko sa nachádza na samom konci.Pokiaľ ide o digitálnu konkurencieschopnosť strednej a východnej Európy, DESI naznačuje, že možnosti pripojenia, digitálne zručnosti ani používanie internetu nie sú hlavnými výzvami, ktorým by krajiny museli čeliť. Ich Achillovou pätou je nízka úroveň digitálnych verejných služieb. Nielenže všetky krajiny strednej a východnej Európy zaostávajú za priemerom EÚ, ale veľkosť ich jednotlivých odstupov od priemeru je najväčšia v tejto podkategórii. Dno rebríčka tvoria podľa komisie Maďarsko, Chorvátsko a Rumunsko.“ poukazuje, analytik pre strednú a východnú Európu v Erste Group. "Používanie internetu pri styku s verejnými inštitúciami pomáha znižovať vnímanú úroveň korupcie, podporuje transparentnosť a dodržiavanie pravidiel. Všeobecnejšie povedané, digitalizácia môže viesť k štruktúrovanejším a rýchlejším procesom, ktoré zase umožnia úspory nákladov, ako aj vyššiu celkovú spokojnosť v spoločnosti.“Keďže index DESI poukazuje na isté nedostatky v digitálnych zručnostiach (najmä v Rumunsku, ale aj do určitej miery aj v Chorvátsku, Maďarsku a Poľsku), ekonomikám regiónu sa tiež odporúča investovať do ľudského kapitálu s cieľom rozvíjať vysoko kvalifikovaných pracovníkov. Tí by mali byť schopní používať pokročilé a digitálne orientované technológie, namiesto toho aby sa zameriavali predovšetkým na pracovné miesta vo výrobnom segmente. „,“ uzatvára, analytička Slovenskej sporiteľne.