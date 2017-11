V Dobrohošti ľudia volia málo, podľa starostu sú skeptickí

Na snímke vľavo prvovolička Katarína sa preukazuje pred volebnou komisiou občianskym preukazom a čaká na hlasovacie lístky do volebnej schránky počas volieb do orgánov samosprávnych krajov v Trnave v sobotu 4. novembra 2017. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dobrohošť 4. novembra (TASR) – V obci Dobrohošť (okr. Dunajská Streda) evidujú 392 oprávnených voličov. Starosta obce Jozef Boráros odhaduje, že do 16.00 h voliť prišlo len malé percento z nich. Podľa neho sú obyvatelia obce skeptickí a o voľby nemajú veľký záujem.V Dobrohošti, v obci v Trnavskom kraji, žije spolu 490 obyvateľov, väčšina z nich sa hlási k maďarskej národnostnej menšine. Podľa starostu však majú v obci približne 250 ľudí, ktorí si v nej neprihlásili trvalý pobyt.V sobotu popoludní bola účasť na voľbách stále veľmi nízka.hovorí Jozef Boráros, ktorý je starostom obce od roku 2003. Obyvatelia obce vraj ani veľmi nevedia, žePodľa neho by zvolený predseda Trnavského samosprávneho kraja mal ísť do každej obce, na každú ulicu, aby vedel, čo ľudí trápi. Tvrdí, že nie je správne, ak sú v kraji desiatky obcí, do ktorých sa župan ani raz nepozrie.Väčšina obyvateľov obce podľa Borárosa pracuje v Bratislave.priblížil problémy miestnych obyvateľov.V Dobrohošti si väčšinu potrieb riešia sami.dodáva starosta.V pohostinstve v dedine obsluhuje mladý barman. Voliť nebol, ani sa nechystá.vysvetľuje dôvod.Jeden zo štamgastov však naopak tvrdí, že voliť ešte pôjde. Na otázku TASR prečo, sa najprv na dlhšie zamyslí. „povie nakoniec so smiechom.