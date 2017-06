V Dolnom Sasku majú nemalé problémy s radikálnymi salafistami

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Hannover 7. júna (TASR) - Počet radikálnych salafistov v nemeckej spolkovej krajine Dolné Sasko sa v medziročnom porovnaní zvýšil vlani na 730 z 520-tich v roku 2015. Vyplýva to z výročnej správy tamojšieho krajinského úradu pre ochranu ústavy.Bezpečnostné zložky zaraďujú 63 jedincov z nich medzi osoby, ktoré môžu ohroziť občanov hoci aj teroristickým činom; ďalších 29 ľudí patrí medzi osoby označované za ich možných komplicov.Baštami extrémistov sú Hannover, Hildesheim, Braunschweig a Wolfsburg, informoval v utorok podľa Severonemeckého rozhlasu (NDR) krajinský minister vnútra Boris Pistorius.Podľa jeho slov je predmetom skúmania bezpečnostných zložiek zákaz ďalších monitorovaných spolkov v Hannoveri i v Braunschweigu, a to podľa vzoru v apríli právoplatne zakázaného spolku v Hildesheime, ktorý navštevoval aj útočník z Berlína Anis Amri.Oba subjekty sa prostredníctvom webu pokúšali realizovať propagandistický nábor novicov pre radikálne aktivity.Poklesol však počet osôb, ktoré z Dolného Saska vycestovali do Sýrie alebo Iraku. Takýchto extrémistov bolo 82. Tridsaťtri z nich sa vrátilo do spolkovej republiky, kde ich aktivitám venujú mimoriadnu pozornosť.Popri salafistoch registrujú dolnosaské krajinské bezpečnostné zložky aj celkove viac ako 250 stúpencov hnutia Hizballáh a Moslimského bratstva.