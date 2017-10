V Dolnom Sasku nastala komplikovaná povolebná situácia

Stúpenci Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) reagujú po prvých výsledkoch exit pollu v predčasných voľbách do regionálneho parlamentu - krajinského snemu (Landtagu) 15. októbra 2017 v Hannoveri. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hannover 17. októbra (TASR) - Aj keď bola radosť nemeckých sociálnych demokratov z víťazstva v nedeľňajších predčasných krajinských voľbách v Dolnom Sasku obrovská, ani dva dni po ňom nie je isté, či ich volebný líder a doterajší predseda červeno-zelenej krajinskej koalície SPD a zelených Stephan Weil zostane vo funkcii.Príčin je hneď niekoľko.Predovšetkým je to tvrdošijne aj po voľbách pretrvávajúci odmietavý postoj krajinskej organizácie liberálov z FDP voči tzv. semaforovej koalícii "červených" z SPD, "žltých" z FDP a zelených.Navyše však aj nejednoznačný postoj zelených, ktorí sa napriek problematickým vzťahom s Kresťanskodemokratickou úniou (CDU) zatiaľ nevymedzili voči tzv. jamajskej koalícii (CDU-FDP-zelení).Pre SPD sa tak rysuje jediná reálna možnosť - tzv. veľká koalícia s CDU.Rokovania o možnej krajinskej koalícii v tomto zložení nevylúčil už ani dolnosaský volebný líder CDU Bernd Althusmann, ktorého ďalšie slová sú však pozoruhodné: Naša cesta môže viesť aj do opozície. Fakticky to však nezodpovedá povolebnej politickej realite, pretože kresťanskí demokrati budú buď vládnuť so sociálnymi demokratmi, alebo v koalícii s liberálmi z FDP a zelenými. Znalci pomerov tak upozorňujú na fakt, že upozornenie z radov CDU znamená iba toľko, že môže dôjsť k nedohode pri rokovaniach o tzv. veľkej koalícii s SPD.Očakávania, že formovanie novej krajinskej vlády v Dolnom Sasku bude bez ohľadu na víťazstvo SPD alebo CDU v nich veľmi náročné, sa, zdá sa, potvrdzujú.Nič na tom nemení ani skutočnosť, že voľby priniesli jednoznačné víťazstvo SPD so ziskom 36,9 percenta podľa predbežných konečných oficiálnych výsledkov.CDU skončila na druhom mieste so ziskom 33,6 percenta, čo predstavuje jej historické minimum.Tretím najsilnejším krajinským subjektom sa po spočítaní všetkých hlasov napokon stali zelení so ziskom 8,7 percenta. Liberálov z FDP podporilo 7,5 percenta voličov. Do Krajinského snemu (Landtagu) v Hannoveri sa prvýkrát podľa očakávania dostala aj Alternatíva pre Nemecko (AfD) so 6,2 percenta hlasov.Strana Ľavica neprekročila potrebné minimum a do parlamentu sa nedostala.SPD by v novom Krajinskom sneme mala mať 55 kresiel a Zelení 12, spoločne tak doterajšia červeno-zelená koalícia nemá dostatočnú väčšinu v 137-člennom Krajinskom sneme. CDU by v ňom mala obsadiť 50 kresiel, FDP 11 a AfD deväť.O priazeň voličov sa v nedeľu uchádzalo 15 politických strán a 544 kandidátov.