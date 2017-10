V Dolnom Sasku sa konajú predčasné krajinské voľby

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hannover 15. októbra (TASR) - Až do 18.00 h budú dnes otvorené volebné miestnosti v nemeckej spolkovej krajine Dolné Sasko, kde sa konajú predčasné voľby do regionálneho parlamentu - krajinského snemu (Landtagu).O priazeň viac ako šesť miliónov oprávnených voličov sa uchádza 15 politických strán a 544 kandidátov, spomedzi ktorých vzíde nový krajinský zákonodarný zbor.Doterajšia červeno-zelená krajinská koalícia sociálnych demokratov a zelených prišla v tomto roku o minimálnu väčšinu po odchode zelenej poslankyne Elke Twestenovej do Kresťanskodemokratickej únie (CDU), takže sa predčasné voľby stali nevyhnutnosťou. Riadne krajinské voľby by boli na programe v prvom mesiaci budúceho roka.Prognózy volebných výsledkov a následne ich prvé odhady by mali byť známe krátko po uzavretí volebných miestností, teda po 18.00 h. So zverejnením predbežných konečných výsledkov sa ráta okolo 20.45 h.Súboj o voliča pokračoval do posledných chvíľ, ešte aj v sobotu.Posledné prieskumy verejnej mienky naznačovali tesný súboj Kresťanskodemokratickej únie (CDU) a Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) o víťazstvo v týchto krajinských voľbách,Úradujúceho krajinského premiéra Stephana Weila prišiel v sobotu podporiť do mesta Lehrte aj líder strany Martin Schulz, volebného lídra krajinskej CDU Bernda Althusmanna europoslanec a niekdajší dolnosaský krajinský premiér David McAllister.Náskok sociálnych demokratov z SPD pred CDU činil podľa výsledkov ostatného prieskumu verejnej mienky 1,5 percentného bodu (34,5 k 33). O tretiu priečku si to rozdajú liberáli z FDP a zelení, ktorých preferencie dosahovali naposledy zhodne deväť percent. O dve percentá za nimi zaostáva Alternatíva pre Nemecko (AfD) a o ďalšie dve percentá späť je a na hranici zvoliteľnosti sa nachádza strana Ľavica.Dôležitým faktorom môže byť však vo voľbách skutočnosť, že tretina oprávnených voličov sa ešte nerozhodla, komu dá svoj hlas.Formovanie novej krajinskej vlády bude zrejme bez ohľadu na víťaza volieb náročné. Väčšinu by totiž podľa prieskumov nemala získať ani doterajšia červeno-zelená koalícia, ani čierno-žltá koalícia CDU-FDP.Čisto matematicky tak zostáva možnosť veľkej koalície SPD a CDU, ktorá v uplynulých rokoch vládla na celoštátnej úrovni; možnosť tzv. jamajskej koalície (CDU-FDP-zelení), ktorá ju možno nahradí v nasledujúcom období; či možnosť tzv. semaforovej koalície, ktorú by tvorili "červení" z SPD, žltí z FDP a zelení.Krajinský šéf liberálov z FDP Stefan Birkner však posledne menovanú možnosť zatiaľ kategoricky vylučuje, pričom vzťahy CDU a zelených v tejto spolkovej krajine by mohli sťažiť vznik tzv. jamajskej koalície.