V dolnosaských krajinských voľbách zrejme tesne uspela SPD

Hannover 15. októbra (TASR) - Víťazstvom Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) sa skončil zrejme dnes jej tesný súboj s Kresťanskodemokratickou úniou (CDU) nemeckej spolkovej kancelárky Angely Merkelovej o víťazstvo v predčasných krajinských voľbách v spolkovej krajine Dolné Sasko.Naznačujú to prvé odhady volebných výsledkov z Hannoveru, ktoré priniesol Severonemecký rozhlas (NDR).Podľa nich by sociálni demokrati úradujúceho krajinského premiéra Stephana Weila získali 37,5 percenta hlasov, kým CDU by zaknihovala najhorší volebný výsledok od 60. rokov minulého storočia s odhadovaným ziskom 35 percent hlasov.Zelení so ziskom 8,5 percenta hlasov by mali zvíťaziť v súboji o tretiu priečku s liberálmi z FDP, ktorých podporilo 7 percent hlasov.Kým Alternatíva pre Nemecko sa so ziskom 5,5 percenta hlasov zrejme dostane do dolnosaského parlamentu, strane Ľavica hrozí s odhadom 4,8 percenta hlasov, že zostane tesne pod päťpercentnou hranicou zvoliteľnosti.Verejnoprávne televízie ARD a ZDF predpovedajú pre SPD zisk 37-37.5 percenta, pre CDU 35 percentnú podporu, pre zelených zisk 8-8,5 percenta, pre liberálov z FDP 7-7,5 percentnú podporu a pre Alternatívu pre Nemecko (AfD) zisk 5,5 percenta hlasov. Strana Ľavica aj podľa ich odhadov nezískala potrebných päť percent hlasov na účasť v parlamente.Tieto čísla by v praxi znamenali 54 mandátov pre SPD, o tri menej pre CDU, 11-12 pre zelených, 10-11 pre FDP a 8 pre AfD, ktorá tak bude mať zastúpenie už v 14 zo 16 krajinských parlamentov spolkovej republiky.Volebná účasť prevýšila, ako to naznačovali už priebežné informácie volebných komisií, účasť občanov na ostatných krajinských voľbách pred štyrmi rokmi, a činila 63 percent oproti 59,4 percenta v roku 2013.O priazeň voličov sa dnes uchádzalo 15 politických strán a 544 kandidátov, spomedzi ktorých vzíde nový krajinský zákonodarný zbor.O podporu občanov sa všetci zainteresovaní usilovali do posledných hodín predvolebnej kampane.Úradujúceho krajinského premiéra Stephana Weila prišiel v sobotu podporiť aj líder strany Martin Schulz, volebného lídra krajinskej CDU Bernda Althusmanna europoslanec a niekdajší dolnosaský krajinský premiér David McAllister.Náskok sociálnych demokratov z SPD pred CDU, ktorý činil podľa výsledkov ostatného prieskumu verejnej mienky 1,5 percentného bodu (34,5, respektíve 33), zdá sa, postačoval.O tretiu priečku bojovali zelení a liberáli z FDP, ktorých preferencie dosahovali naposledy zhodne deväť percent. O dve percentá za nimi zaostávala Alternatíva pre Nemecko (AfD) a o ďalšie dve percentá späť bola na hranici zvoliteľnosti strana Ľavica.Všetky tieto strany podľa odhadov napokon v závere kampane stratili.Dôležitým faktorom bola vo voľbách, v ktorých išlo o nové zloženie Krajinského snemu (Landtagu) v Hannoveri, zrejme do posledného dňa kampane nerozhodnutá tretina z viac ako šesť miliónov oprávnených voličov.Formovanie novej krajinskej vlády nebude zrejme jednoduché.Väčšinu totiž ani podľa odhadov nezískali ani doterajšia červeno-zelená koalícia, ani čierno-žltá koalícia CDU-FDP.Čisto matematicky tak zostáva možnosť veľkej koalície SPD a CDU, ktorá v uplynulých rokoch vládla na celoštátnej úrovni, možnosť tzv. jamajskej koalície (CDU-FDP-zelení), ktorá ju možno nahradí v nasledujúcom období či možnosť tzv. semaforovej koalície, ktorú by tvorili "červení" z SPD, žltí z FDP a zelení. Krajinský šéf liberálov z FDP Stefan Birkner však posledne menovannú možnosť zatiaľ kategoricky vylučoval, pričom vzťahy CDU a zelených v tejto spolkovej krajine by mohli sťažiť vznik tzv. jamajskej koalície.Doterajšia červeno-zelená krajinská koalícia sociálnych demokratov a zelených prišla v tomto roku o minimálnu väčšinu po odchode zelenej poslankyne Elke Twestenovej do Kresťanskodemokratickej únie (CDU), takže sa predčasné voľby stali nevyhnutnosťou. Riadne krajinské voľby by boli na programe v prvom mesiaci budúceho roka.