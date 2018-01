V dome E. Valka v Limbachu vykonáva rekonštrukciu jeho vraždy

Na snímke policajt zabezpečuje prístup k bývalej vile Ernesta Valka počas rekonštrukcie vraždy v Limbachu pri Bratislave 26. januára 2018. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 26. januára (TASR) – Na mieste vraždy advokáta Ernesta Valka v jeho bývalom dome v Limbachu, vyšetrovateľ vykonáva rekonštrukciu trestného činu. Na mieste sú policajný kukláči a minimálne jeden z obvinených.Podľa informácií TASR z miesta činu polícia pravdepodobne vykoná rekonštrukciu s jedným obvineným, potom s druhým, a nakoniec s oboma naraz. Polícia však túto informáciu nepotvrdila. Rekonštrukcia v tomto prípade znamená, že policajný vyšetrovateľ od obvineného požaduje, aby priamo na mieste popísal okolnosti trestného činu.Generálny prokurátor Jaromír Čižnár v októbri minulého roka informoval, že policajný vyšetrovateľ v prípade vraždy právnika Ernesta Valka obvinil dve osoby, Jozefa R. z vraždy a Jaroslava K. z lúpeže. Jozef sa vtedy nachádzal vo väzení pre inú trestnú činnosť a Jaroslav vo väzbe, taktiež pre iný zločin.Podľa policajného prezidenta Tibora Gašpara sa obvinení ešte v októbri 2010 mali rozhodnúť, že sa pokúsia vylúpiť dom Ernesta Valkapovedal v októbri minulého roka Gašpar. Jozef si mal podľa Gašpara zadovážiť zbraň kalibru 9 mm a obvinení chceli použiť aj lesť. "Plánovali použiť zapáchajúcu chemikáliu pre otvorenie vchodov do domu," vysvetlil Gašpar.Dňa 8. novembra 2010 okolo 18. hodiny mali obvinení prísť k právnikovmu domu a čakať na jeho príchod. Aplikovali chemickú látku, a potom čo Valko vošiel do domu, vnikli obaja za ním.opísal Gašpar.Po odchode zahodili strelnú zbraň do vodnej nádrže pri Pezinku. Polícia vražednú zbraň našla a podrobila znaleckému skúmaniu.uviedol Gašpar. Lupiči z právnikovho domu ušli a podľa polície si nič neodniesli.Polícia aj prokuratúra zdôraznila, že motívom spáchania skutku mala byť snaha o majetkový prospech.