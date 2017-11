V Dome tretieho veku v Petržalke odvolil aj 96-ročný dôchodca

Na snímke 96-ročný pán Dominik z Domu Tretieho Veku na Poloreckého ulici v Bratislave vhadzuje hlasovací lístok do volebnej schránky počas volieb do orgánov samosprávnych krajov v sobotu 4. novembra 2017. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. novembra (TASR) – Právo voliť si nenechal vziať ani 96-ročný Dominik, jeden z najstarších obyvateľov Domu tretieho veku na Poloreckého ulici v bratislavskej Petržalke. Ako hovorí, treba ísť voliť, aby bolo lepšie a aby volení predstavitelia plnili svoje sľuby.uviedol pre TASR Dominik. Posťažoval sa pritom, že mnohí z tých, ktorých si ľudia v dobrej viere zvolia, nakoniec nesplnia všetko, čo sľúbili.O občianskej povinnosti voliť hovorí aj ďalší klient zariadenia, 88-ročný Anton. "odkázal mladým voličom. Súhlasí s ním aj 81-ročná Hilda.skonštatovala.Hlasovacie lístky hodil do volebnej urny aj 66-ročný Ľudovít. Najmä vraj preto, aby sa vychádzalo viac v ústrety starším obyvateľom, aby bolo o nich lepšie postarané a aby boli voči nim ohľaduplnejší.podotkol Ľudovít.Cestu do volebných miestností si v niektorých volebných okrskoch nachádza aj mladšia generácia. Voliť sa rozhodol aj Petržalčan Ladislav (28). A to obzvlášť preto, lebo krajské voľby sú tento rok jednokolové, čo podľa neho znamená, že nie je možnosť napraviť svoju voľbu. Práve to považuje za dôvod, aby ľudia voliť prišli a aby bolo zastúpených čo najviac voličov.povedal pre TASR Ladislav. Myslí si však, že hoci vyššie územné celky existujú už niekoľko rokov, nie všetci občania ich aj reálne vnímajú.skonštatoval. Je presvedčený, že obyvatelia skôr reagujú na mesto a komunálnu politiku, resp. na štát. „Ale medzistupeň nikto nevníma,“ dodal.Súhlasí s ním aj volič Michal (40), podľa ktorého sa skôr ľudia nechajú vtiahnuť do voľby v rámci celoštátnej politiky.povedal Michal s tým, že ľudia by mali chodiť voliť a rozhodovať sa zodpovedne.zdôraznil.V Petržalke môže dnes hlasovať 99.078 oprávnených voličov. V hlavnom meste SR môže svoje volebné právo uplatniť celkovo 402.773 oprávnených voličov. Bratislava je rozdelená do 11 volebných obvodov a 403 volebných okrskov.