V Donbase padlo už vyše 2000 vojakov, tvrdí náčelník generálneho štábu

Ukrajinskí vojaci, archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 17. februára (TASR) - Od začiatku ozbrojeného konfliktu na východe Ukrajiny bolo zabitých 2197 vojakov. Bilanciu zverejnil dnes náčelník generálneho štábu ukrajinskej armády Viktor Muženko.ovedal Muženko podľa agentúry Ukrinform na stretnutí so zahraničnými vojenskými pridelencami.Celkovo si boje medzi vládnymi silami a proruskými separatistami, ktoré vypukli v roku 2014, vyžiadali vyše 9000 mŕtvych.Situácia v Donbase sa opäť vyhrotila koncom januára, a to na viacerých úsekoch frontu. Zástupca šéfa pozorovateľskej misie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Alexander Hug potvrdil, že až šesťnásobne vzrástol počet prípadov, keď boli do bojov nasadené ťažké zbrane, ktoré majú byť v súlade s dohodou znepriatelených strán stiahnuté zo styčnej línie. Ostreľovanie prebiehalo z mínometov, tankov a raketometov.Na stredajšej schôdzke v bieloruskej metropole Minsk sa účastníci trilaterálnej kontaktnej skupiny pre urovnanie konfliktu v Donbase dohodli, že obe strany konfliktu stiahnu do 20. februára všetky zbrane zakázané minskými dohodami.