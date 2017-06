V Dortmunde sa začal mimoriadny celoštátny zjazd SPD

Na snímke v strede Martin Schulz. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dortmund 25. júna (TASR) - S hodinovým oneskorením, ktorých príčinou boli prísne bezpečnostné opatrenia, sa dnes v Dortmunde začal mimoriadny celoštátny zjazd Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD).Za účasti okolo 600 delegátov a rádovo tisícok hostí sa v miestnej Vestfálskej hale očakávajú nielen vystúpenia bývalého spolkového kancelára Gerharda Schrödera a lídra strany v blížiacich sa parlamentných voľbách Martina Schulza. Tri mesiace pred septembrovými voľbami do Spolkového snemu (Bundestagu) by delegáti mali schváliť dnes i volebný program strany s názvom "Je čas pre viac spravodlivosti".Prieskumy verejnej mienky nedávajú momentálne SPD priveľa dôvodov na optimizmus, jej preferencie zaostávajú až o 16 percentných bodov za kresťanskými demokratmi. Aj preto by sa zjazd v Dortmunde mal stať fórom na mobilizáciu rezerv strany a začiatok jej stíhania rivalov zo strán Únie.Medzi ťažiskovými požiadavkami strany sú okrem iného daňové úľavy pre ľudí s menšími a stredne vysokými príjmami, ako aj vyššie daňové zaťaženie osôb so špičkovými zárobkami. To isté platí o presadení možnosti sobášov pre osoby rovnakého pohlavia či nového druhu podpory v nezamestnanosti.Pred dejiskom rokovania demonštrovali dnes odporcovia globalizácie voči dohodám o voľnom obchode TTIP a Ceta, ako aj zamestnanci poisťovní, ktorí zasa namietali proti plánom sociálnych demokratov zaviesť novú formu poistenia.