V dôsledku demografických zmien počet seniorov na cestách vzrastá

Ilustračné foto

Bratislava 18. októbra (TASR) - Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa Allianz – Slovenská poisťovňa pozrela na seniorov na cestách a štatistiky dopravných nehôd ľudí vo veku 60 a viac rokov.uviedla hovorkyňa Allianz – SP Lucia Muthová.V západnej Európe tvorí podiel seniorov na celkovom počte dopravných nehôd až 25 %. Podľa Allianz Centra pre technológie (AZT) je to spôsobené najmä väčším počtom seniorov za volantom. Vo vyspelých krajinách je totiž oveľa viac seniorov držiteľom vodičského preukazu aj vlastníkom vozidla, a tiež sa viac zapájajú do verejného života a viac cestujú.V dôsledku demografických zmien sa trend nárastu seniorov na cestách očakáva aj na Slovensku. Kým v roku 2000 bol v slovenskej populácii podiel obyvateľov starších ako 60 rokov 15,3 %, v roku 2015 to už bolo 20,5 %. V roku 2030 by mali seniori tvoriť viac ako štvrtinu (26,4 %) populácie na Slovensku. Dôležitosť témy bezpečnosti cestnej premávky starnúcej populácie bude preto neustále narastať.