V dôsledku Trumpovho protiimigračného dekrétu zrušili desaťtisíce víz

Na archívnej snímke somálska utečenka Habiba Mohamedová apeluje na prvú dámu USA Melaniu Trumpovú, aby presvedčila svojho manžela, nech zmení politiku nových prísnych obmedzení pre utečencov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 3. februára (TASR) - V dôsledku zákazu vstupu do USA pre občanov siedmich prevažne moslimských krajín, ktorý vydal prezident Donald Trump, bolo zrušených necelých 60.000 víz. Informovalo o tom dnes americké ministerstvo zahraničných vecí.Ministerstvo spravodlivosti predtým mylne uviedlo, že bolo zrušených až 100.000 víz.Ministerstvo zahraničných vecí rozdiel v počtoch zrušených víz vysvetlilo tým, že do čísla, ktoré uviedlo ministerstvo spravodlivosti boli omylom zahrnuté aj diplomatické a iné víza, ktorých sa zákaz netýka.Trump svoj prezidentský dekrét, ktorý na 90 dní zakazuje vstup do USA občanom siedmich štátov, vydal minulý piatok. Nariadenie o zákaze cestovať do Spojených štátov sa týka občanov Iraku, Iránu, Jemenu, Líbye, Somálska, Sudánu a Sýrie.