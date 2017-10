V doterajších komunálnych voľbách sme si vyberali z 319 kandidátov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 13. októbra (TASR) – V doterajších štyroch voľbách do orgánov regionálnych samospráv sa o kreslo predsedu vyššieho územného celku (VÚC) uchádzalo dovedna 319 kandidátov, z čoho bolo 271 straníckych nominantov a 48 nezávislých kandidátov.K zákonom stanovenému termínu odovzdalo kandidátne listiny pre tohtoročné voľby do orgánov VÚC celkovo 90 záujemcov o osem predsedníckych postov. Politické strany vyslali do volebného súboja 57 osobností a zvyšných 33 predstavovali nezávislí kandidáti. Niektorých z nezávislých však podporili aj politické subjekty. K termínu volieb sa však dá očakávať zmena celkového počtu, nakoľko volebné komisie už registrujú vzdanie sa kandidatúry.Počet kandidátov na predsedu VÚC po prvých voľbách výrazne poklesol. Kým v roku 2001 ich evidovali spolu 133, v nasledujúcich regionálnych voľbách počet uchádzačov klesol o viac ako polovicu. Najmenej v doterajšej histórii zaznamenali v roku 2009, kedy ich evidovali vo všetkých krajoch dohromady 56.V priebehu existencie samosprávnych krajov sa menil aj počet nezávislých kandidátov. V prvých voľbách v roku 2001 podiel nezávislých kandidátov na županov z celkového počtu kandidátov vo všetkých krajoch predstavoval okolo 13,5 percenta. V ďalších voľbách sa pohyboval v intervale od 13 do 20 percent. V nasledujúcich novembrových voľbách by malo o kreslo predsedu VÚC zabojovať viac ako 30 percent nezávislých z celkového počtu všetkých kandidátov v krajoch.Na základe štatistických údajov, počas predchádzajúcich štyroch regionálnych volieb, najviac kandidátov o predsednícku stoličku evidovali v roku 2001 v Košickom samosprávnom kraji, kde sa o ňu uchádzalo celkove 24 kandidátov.Najdlhšie úradujúcimi predsedami samosprávnych krajov sú nitriansky župan Milan Belica a prešovský Peter Chudík, ktorí boli zvolení už v prvých regionálnych voľbách v roku 2001 ako kandidáti straníckych koalícií a túto funkciu vykonávajú už štvrté volebné obdobie. Celkovo trikrát boli do funkcie predsedu VÚC zvolení Juraj Blanár v Žilinskom samosprávnom kraji a Zdenko Trebuľa v Košickom samosprávnom kraji a Tibor Mikuš v Trnavskom samosprávnom kraji. Okrem Trebuľu, ktorý už nekandiduje, do volebného súboja opätovne vstúpia Belica, Chudík, Mikuš aj Blanár.