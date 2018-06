V druhom hromadnom výbere sudcov bolo z 95 miest obsadených iba 34

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 17. júna (TASR) – Ani historicky druhé hromadné výberové konanie na sudcov okresných súdov nedopadlo priaznivo. Ôsmim krajským súdom sa v jarnom termíne podarilo z celkovo 95 určených miest kandidátov na sudcov obsadiť tretinu – 34 miest. Vyplýva to zo zápisníc zverejnených krajskými súdmi na webe ministerstva spravodlivosti. Najhoršie skončil výber v Trnavskom kraji, kde sa z ôsmich sudcovských miest podarilo obsadiť iba jedno, a v Banskobystrickom kraji, kde namiesto 15 kandidátov vybrali len dvoch.Druhý hromadný výber sudcov bol tak len o niečo lepší ako prvý, ktorý sa uskutočnil na jeseň minulého roka. Zo 125 miest bolo vtedy obsadených len 36, čo predstavuje úspešnosť 29 percent. Úspešnosť jarného výberu bola 36 percent. Prísnejší spôsob výberu sudcov zaviedla exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd). Okrem spružnenia obsadzovania sudcovských miest má priniesť i vyššiu kvalitu sudcov.V Nitrianskom kraji obsadili z 11 miest kandidátov iba štyri, v Žilinskom kraji z desiatich miest iba tri. Úspešnejšie sa skončil júnový výber v Trenčianskom kraji (z piatich miest obsadili tri) a na východe Slovenska - v Prešovskom kraji (z 12 miest obsadili osem) a v Košickom kraji (z 15 miest obsadili deväť). Kvótu stanovenú ministrom spravodlivosti sa nepodarilo naplniť ani v Bratislavskom kraji, kde namiesto 19 kandidátov vybrali iba štyroch.Kameňom úrazu pre mladých právnikov sa po novom stala úvodná písomná časť výberového konania. V Bratislave sa z celkovo 96 prihlásených uchádzačov dostavilo 4. júna na začiatok výberového konania iba 46. Dvojdňovú písomnú časť úspešne absolvovalo iba šesť z nich. Jeden z nich potom vypadol v ústnej časti výberového konania, ktorá sa konala 14. júna. Ďalší uchádzač neprešiel psychologickým posúdením.Ministerstvo spravodlivosti ani Súdna rada SR zatiaľ neoznámili oficiálne výsledky jarného hromadného výberu sudcov. Minister Gábor Gál (Most-Híd) už však priznal, že sa neskončil úspešne. „priblížil tento týždeň. Členovia výberových komisií pritom ministrovi avizovali, že problémom je nízka kvalita uchádzačov.naznačil šéf rezortu postup v danej situácii. Problémom môže byť podľa neho to, že na sudcovskú kariéru sa mladí právnici pripravujú na súdoch najčastejšie v pozíciách vyšších súdnych úradníkov. Ich platy sú pritom nízke.ozrejmil Gál.Vybraní kandidáti doplnia databázu, z ktorej sa majú operatívne obsadzovať uvoľnené sudcovské miesta. Nový systém hromadného výberu sudcov má riešiť problém, keď po zavedení previerok kandidátov trvá obsadenie sudcovského miesta až rok. Súdy musia na nové posily čakať dlhšie obdobie v nekompletnom obsadení. Cieľom zmien, ktoré Žitňanská presadila vlani, je spružnenie a zefektívnenie obsadzovania voľných sudcovských miest, avšak i zvýšenie kvality sudcov vstupujúcich do justície. Predtým robili výber sudcov jednotlivé súdy samostatne.