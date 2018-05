V. Dubačová sa vzdáva mandátu banskobystrickej poslankyne

Viera Dubačová, archívna snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Banská Bystrica 17. mája (TASR) – Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Viera Dubačová (nezaradená) sa vzdáva mandátu poslankyne Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Banskej Bystrici. Ako vo štvrtok informovala TASR, chce viac času venovať svojim aktivitám pre podporu Banskobystrického samosprávneho kraja, keďže je i krajskou poslankyňou, a tiež budovaniu mimoparlamentnej strany SPOLU – občianska demokracia.Hoci tento krok zvažovala už vlani po voľbách do vyšších územných celkov (VÚC), predčasným odstúpením by posilnila väčšinový poslanecký klub Smer-SD, SNS v mestskom parlamente.zdôvodnila Dubačová s tým, že tento dôvod už pominul.Poradie náhradníkov sa zmenilo zvolením poslanca z tohto klubu Jána Šaba za hlavného kontrolóra mesta. Do funkcie nastúpil 1. mája.zdôraznila Dubačová.V banskobystrickej komunálnej politike pôsobila tretie volebné obdobie a spolupracovala s nezávislými poslancami združenými v klube BBA, ktorí sa dlhodobo snažili o presadzovanie transparentných pravidiel fungovania samosprávy a čo najväčšieho zaangažovania verejnosti do rozhodovania o meste.Dubačová vylúčila, že by sa v tohtoročných komunálnych voľbách znova uchádzala o poslanecký mandát.