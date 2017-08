V Dubaji horel ďalší mrakodrap

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dubaj 7. augusta (TASR) - Ďalší požiar vypukol dnes v husto obývanej časti mesta Dubaj, kde museli tentoraz evakuovať hostí z plážového hotela. Ako uviedla agentúra AP, išlo v štvrti s mrakodrapmi Dubai Marina už o tretí požiar za ostatné štyri dni.Manažment hotela Mövenpick Jumeirah Beach v odkaze na Twitteri oznámil, že dnešný požiara všetkých hotelových hostí bezpečne evakuovali. Neskôr im bolo umožnené, aby sa vrátili naspäť do tohto zariadenia.Na videu zverejnenom na internete bolo vidno čierny dym valiaci sa z budovy a tiež hotelových hostí a zamestnancov unikajúcich okolo bazéna z objektu.Mohutný požiar hasili v štvrti Dubai Marina už v noci na piatok, a to v mrakodrape The Marina Torch. Pri tomto incidente neutrpel nikto zranenia a budovu sa podarilo úspešne evakuovať. Mrakodrap Marina Torch bol dokončený začiatkom roka 2011. Je vysoký 352 metrov a nachádza sa v ňom 676 bytov. Do januára 2012 bol dokonca najvyššou obytnou budovou na svete.Menší požiar zachvátil v nedeľu neďaleký mrakodrap The Tiger Tower.