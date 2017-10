V Dubnici chcú postaviť cyklotrasu za 330.000 eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dubnica nad Váhom 11. októbra (TASR) – Mesto Dubnica nad Váhom chce z prostriedkov Európskej únie vybudovať cyklotrasu na juhovýchodnom okraji mesta. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnilo mesto vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.Cyklotrasa je situovaná medzi vstupom do záhradkárskych kolónií a vstupom do bývalého závodu ZŤS po križovatku Lieskovskej cesty a komunikáciu do mestskej časti Prejta s vedením po vyčlenenej časti existujúcich miestnych a účelových komunikácií.Celková dĺžka cyklotrasy by mala byť takmer 2,5 kilometra, je členená na päť úsekov a predpokladané náklady na jej výstavbu sa pohybujú na úrovni 330.000 eur bez DPH. Postavená by mala byť do deviatich mesiacov od zadania zákazky.Financovanie projektu bude zabezpečené z prostriedkov z Európskej únie prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), termín na predkladanie ponúk je do 6. novembra tohto roku.