V Dúbravke budú vyberať návrhy na rekonštrukciu Domu kultúltúry

Bratislava 23. apríla (TASR) – Záujem o účasť v súťaži o najlepší návrh rekonštrukcie Domu kultúry v Dúbravke prejavilo 12 architektonických ateliérov. Prihlásené príspevky do súťaže bude posudzovať sedemčlenná odborná porota, výsledky by mali vyhlásiť do konca apríla.Podľa predstáv mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorá podmienky súťaže zverejnila na svojom webe, majú návrhy rátať nielen s modernizáciou a zvýšením funkčnosti súčasných priestorov a rekultiváciou priestoru v okolí kultúrneho stánku, ale aj so zámerom presídliť do Domu kultúry miestny úrad.Okrem splnenia požiadaviek vyhlasovateľa ako hlavného kritéria pri hodnotení, musia úspešné návrhy zohľadňovať aj ekonomickú realizovateľnosť stavby. "Predpokladané stavebné náklady rekonštrukcie vrátane úpravy priľahlých priestorov sú 2.000.000 eur," informuje mestská časť.Autori troch najlepších návrhov získajú finančné ceny 5000, 3000 a 2000 eur.