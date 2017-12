V Dúbravke vznikne zariadenie pre seniorov a Alzheimer centrum

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 23. decembra (TASR) - Bývalý hotel Alfonz pod Devínskou Kobylou v bratislavskej Dúbravke sa zmení na zariadenie pre seniorov, so špecializovaným pracoviskom pre klientov s Alzheimerovou chorobou. Rekonštrukcia komplexu budov by mala byť ukončená pred letom 2018.informoval TASR Peter Grom, konateľ spoločnosti Griffin, ktorá nehnuteľnosť vlastní. "Nový areál vznikne úplnou rekonštrukciou ubytovacích blokov a spoločenskej časti nevyužívaného komplexu budov rozprestierajúceho sa na ploche 21.401 m2," dodal.V projekte sa podľa jeho slov neráta so zásadnými premenami výškovej dispozície stavby.priblížil. Prestavba minimalizuje zásahy do okolitej prírody, vôbec by sa nemala dotknúť turistického chodníka v okolí.Rekonštrukcia so zámerom vytvoriť zariadenie pre seniorov sa začala v roku 2016, k zdynamizovaniu procesu prispela niekoľkomiliónová investícia od poľskej spoločnosti Credit Value Investments (CVI), pôsobiacej na trhu dlhopisového financovania malých a stredných podnikov a tiež v realitnej oblasti.uviedol Grom.Odhadovaný termín otvorenia prevádzky je jeseň 2018.