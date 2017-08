V Dunajskej Lužnej hrozí zlikvidovanie zdroja pitnej vody, tvrdia akti

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dunajská Lužná 4. augusta (TASR) – V Dunajskej Lužnej v okrese Senec hrozí zlikvidovanie zdroja pitnej vody. Na dnešnej tlačovej konferencii na to upozornil predseda Európskeho inštitútu pre ochranu spotrebiteľa a právny štát Peter Ďuriš. Obec sa podľa neho už roky usiluje o to, aby bol vodárenský zdroj pri Vodárenskej ulici zrušený a všetko smeruje k tomu, aby sa tak napokon stalo a zvíťazil tlak podnikateľských subjektov. Starosta Dunajskej Lužnej Štefan Jurčík však tieto tvrdenia odmieta.Ďuriš poukazuje na to, že obec opakovane žiadala o zúženie ochranného pásma okolo tohto zdroja. V roku 2009 bol podľa jeho slov v prvom ochrannom pásme, kde je úplný zákaz výstavby, vztýčený stožiar.tvrdí Ďuriš.Ako podotkol, na nedávnom obecnom zastupiteľstve niektorí poslanci odhlasovali podpis dodatku k zmluve s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou (BVS), ktorým vyňali vodárenský zdroj z jej prevádzky. BVS totiž požadovala uvedenie do zákonného stavu. Začiatkom júla bol vymenený doterajší prevádzkovateľ za nového, spresnil Ďuriš. Jediným cieľom podľa jeho slov teraz je, aby nový prevádzkovateľ nekonal.Advokát, špecialista na energetiku a vodné hospodárstvo Rastislav Hanulák upozornil, že pokiaľ na zdroji pitnej vody nebude vykonaný do konca roku 2018 hydrologický prieskum a riadny posudok, tak zanikajú všetky povolenia na jeho prevádzku.vysvetlil. V obci preto spustili petíciu za zachovanie tohto vodárenského zdroja. Aktivisti totiž upozorňujú, že pozemky v centre obce sú dlhodobo záujmom podnikateľských skupín.Starosta Dunajskej Lužnej pre TASR uviedol, že tento vodárenský zdroj už viac ako 15 rokov nezabezpečuje dodávku pitnej vody, a to hlavne z kapacitných dôvodov. Sto percent dodávky zabezpečuje BVS prostredníctvom diaľkovodu zo Šamorína.skonštatoval.Ako tvrdí, záujem obce o zníženie ochranného pásma pretrváva už od roku 2012, keď obec požiadala písomne BVS o využitie plôch ochranného pásma vodného zdroja na účely tréningového ihriska a športu. K ďalšiemu zúženiu ochranného pásma podľa neho zatiaľ nedošlo a o likvidácii vodného zdroja sa podľa neho nikdy ani len neuvažovalo. Nejaví sa mu však opodstatnená vzdialenosť ochranného pásma 47 metrov, keď z ostatných troch strán má tri, sedem a desať metrov.BVS pre TASR uviedla, že obec povolila realizáciu stavebných prác v I. ochrannom pásme vodárenského zdroja. Podľa vodární je to však v rozpore s rozhodnutím vydaným Obvodným úradom životného prostredia v Senci. Stavebnou činnosťou podľa BVS došlo k znehodnoteniu ochranného pásma do takej miery, že v súčasnosti nevyhovuje požiadavkám, ktoré stanovuje vyhláška envirorezortu.uviedla BVS.