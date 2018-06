V Dunajskej Strede je pre povodeň vyhlásená mimoriadna situácia

Ilustračná snímka. Foto: TASR KR HaZZ Trnava Foto: TASR KR HaZZ Trnava

Dunajská Streda 6. júna (TASR) – Prívalové dažde spôsobili vyhlásenie mimoriadnej situácie, resp. tretí stupeň povodňovej aktivity v Dunajskej Strede (od 17.00 h). Hasiči vykonali doteraz viac ako 90 výjazdov, z čoho 90 percent sa realizovalo práve v Dunajskej Strede. Pri desiatkach z nich stále zasahujú, pomáha i mesto.Ako sa pre TASR vyjadril primátor Dunajskej Stredy Zoltán Hájos,Primátor uviedol, že medzitým sa už nadbytočná voda dostala do kanalizácie, ktorá ju bola schopná odčerpávať. Momentálne rieši mesto problémy so zaplavenými pivnicami, s nižšie položenými miestami, preto zasahujú hasiči aj dobrovoľní hasiči a pomáhajú i technické služby mesta.dodal Hájos.Martin Krajčovič z Hasičského a záchranného zboru v Trnave informoval, že ešte nie sú k dispozícii výsledné počty zásahov, momentálne kontrolujú, či vyslali všetky jednotky, nakoľko obyvatelia, čo zaplavené priestory nahlasovali, išli do poradovníka. Boli hlásené najmä zaplavené pivnice, suterény budov, výťahové šachty a zaplavené autá na cestách. Voda sa stále odčerpáva i z ciest a odstraňujú sa popadané stromy.dodal Krajčovič.