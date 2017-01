V dvoch väzniciach v Brazílii zahynulo pri násilnostiach 26 trestancov

Väznica Guantánamo Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Rio de Janeiro 16. januára (TASR) - Dvadsaťšesť väzňov zahynulo pri násilnostiach v dvoch väzniciach na severe Brazílie. Oznámili to miestne úrady v nedeľu po potlačení najnovších zo série väzenských výtržností v krajine, ktoré si za dva týždne vyžiadali viac ako 100 mŕtvych.Boje medzi súperiacimi gangmi vypukli v nedeľu v susediacich väzniciach Alcacuz a Rogerio Coutinho neďaleko mesta Natal v štáte Rio Grande do Norte. Zásah s cieľom obnoviť poriadok sa z bezpečnostných dôvodov začal až v nedeľu ráno, keďže podľa správ zvnútra boli väzni stále ozbrojení a mimo svojich ciel.Znepokojenie nad väzenskou vzburou vyjadril aj brazílsky prezident Michel Temer, ktorý v nedeľu uviedol, že ostro sleduje situáciu.Väznica Alcacuz je podobne ako mnohé takéto zariadenia v Brazílii preplnená. Oficiálne má kapacitu 620 miest, no v súčasnosti je prechodným domovom pre vyše 1000 odsúdených. K nepokojom tam došlo aj v novembri 2015, keď pod jedným z pavilónov objavili tunel.Najnovšia vlna násilností v brazílskych väzniciach sa začala 1. januára, keď vo väznici v štáte Amazonas na severe krajiny zahynulo 56 trestancov. Mnohí z nich mali odseknuté hlavy alebo ich telá boli rozštvrtené. Len o pár dní nato, 6. januára, si zrážky medzi konkurenčnými gangmi vo väznici v štáte Roraima vyžiadali 33 životov odsúdených.Medzi znepriatelenými gangmi prebieha spor týkajúci sa kontroly nad obchodom s drogami.Úrady v štáte Paraná na juhu krajiny medzitým oznámili, že z väznice v meste Piraquara utieklo v nedeľu 21 zadržiavaných osôb po tom, ako prerazili stenu pomocou výbušnín. Dvaja ďalší odsúdenci prišli o život, keď sa im policajti pokúsili zabrániť v úteku.