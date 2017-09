V Dvoroch nad Žitavou poškodil mráz takmer polovicu úrody broskýň

Ilustračná snímka Foto: TASR/Milan Drozd Ilustračná snímka Foto: TASR/Milan Drozd

Dvory nad Žitavou 13. septembra (TASR) - Mráz tento rok poškodil takmer 50 % úrody broskýň Ovocinárskeho družstva (OVD) Emilove Sady vo Dvoroch nad Žitavou v okrese Nové Zámky. Ako TASR informoval manažér predaja Milan Broškovič, škody spôsobené mrazom zaznamenali aj na úrode sliviek a čerešní.V minulom roku OVD, ktoré pestuje ovocie na celkovej rozlohe 59 hektárov, prišlo o 80 % úrody. "Na 35 hektároch pestujeme jablká, na piatich hektároch jahody, taktiež na piatich hektároch čerešne, na šiestich broskyne a na ôsmich slivky. Čo sa týka jabĺk, tento rok očakávame skoro plnú úrodu, teda približne 2500 ton, ale presné číslo budeme vedieť až po ukončení zberu. Bude to ale pravdepodobne nižšie, nakoľko z niektorých druhov jabĺk plody nedorástli do odhadovanej veľkosti. V tomto roku sme už zatvorili jednu komoru jabĺk a plánujeme zatvoriť ďalšie, tak zatiaľ to vyzerá na ako-tak dobrý rok," povedal Broškovič."Náklady na pestovanie ovocia sú celkom fixné, či už máte ovocie na stromoch, alebo nie. Jediný rozdiel sú náklady na zber, prebierky a skladovanie, čiže náklady budú tento rok vyššie, ale iba o tie tri položky," dodal manažér predaja.