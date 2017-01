V Egypte chcú sťažiť rozvod, rozchádza sa veľa ľudí

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Káhira 24. januára (TASR) - Egyptský prezident vyjadril dnes znepokojenie nad vysokou rozvodovosťou krajine a naznačil, že bude prijatý zákon, ktorý zakáže moslimským mužom rozviesť sa s manželkami len na základe ústneho vyhlásenia.Prezident Abdal Fattáh Sísí dnes v televíznom príhovore povedal, že podľa jeho nedávneho zistenia sa 40 percent z 900.000 manželstiev uzatváraných v krajine každý rok končí do piatich rokov rozvodom. Navrhol preto prijať legislatívu, na základe ktorej by bol rozvod právoplatný iba vtedy, ak by sa uskutočnil v prítomnosti duchovného povereného vládou uzatvárať manželstvá a riešiť rozvody.Niektoré manželské páry to tak už robia, ale mnohí muži sa rozvádzajú iba verbálnym vyhlásením rozvodu, k čomu dochádza často počas hádky.zdôraznil dnes Sísí.