V Egypte zabili popredného militanta Islamského štátu

Káhira 19. júla (TASR) - Egyptské bezpečnostné sily zabili v utorok popredného militanta extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), podozrivého z účasti na nedávnych útokoch na severe Sinajského polostrova. Informovalo o tom vo vyhlásení ministerstvo vnútra.Egypt čelí na Sinaji islamistickému povstaniu, riadenému spomínanou teroristickou organizáciou Islamský štát. Od roku 2013 tam militanti zabili stovky vojakov a policajtov, pripomenula v správe tlačová agentúra Reuters.Vo vyhlásení ministerstva sa uvádzalo, že bezpečnostné sily podnikli raziu v rozostavanej budove v meste Aríš na severe Sinaja, v ktorom si militanti zriadili základňu pre svoje operácie.Následná prestrelka viedla k smrti jedného z vodcov IS, Ahmada Hasana Ahmada an-Našúa, ktorý bol známy aj pod menom Ghandúr al-Masrí. Počas prestrelky ďalší z vodcov IS ušiel.Masrí bol zodpovedný za uskutočnenie niekoľkých operácií a za verbovanie nových členov do skupiny Ansár Bajt al-Makdis, ktorá má základňu na Sinaji a v roku 2014 vyhlásila vernosť Islamskému štátu.