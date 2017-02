V Ekvádore si budú v nedeľu voliť prezidenta a parlament

Yasunský národný park Ekvádore. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Quito 17. februára (TASR) - Voliči v juhoamerickej Ekvádorskej republike si budú v nedeľu voliť nástupcu prezidenta Rafaela Correu, nový parlament a päť delegátov do kongresu Andského spoločenstva národov (CAN).Z prezidentských kandidátov vedie v prieskumoch bývalý Correov viceprezident Lenín Moreno z vládnucej ľavicovej Aliancie PAIS, ktorého Correa vybral za svojho nástupcu. V prieskume agentúry Cedatos získal 32,3-percentnú podporu voličov, zatiaľ čo jeho najsilnejší súper, bývalý bankár Guillermo Lasso z konzervatívnej Aliancie CREO-SUMA 21,5 percenta hlasov.Konzervatívnu bývalú kongresmanku Cynthiu Viteriovú z libertariánskej Sociálno-kresťanskej strany (PSC) by volilo 14 percent opýtaných a bývalého starostu hlavného mesta Quita Paca Mocaya ako kandidáta demokratickej ľavice 7,7 percenta voličov. Ďalší štyria kandidáti majú ešte nižšiu podporu.Ak ani jeden z kandidátov v prezidentských voľbách nezíska najmenej 40 percent hlasov s desaťpercentným náskokom pred ďalším kandidátom, stretnú sa 2. apríla dvaja vedúci kandidáti v druhom kole volieb.Niektorí analytici veria, že podpora slabších kandidátov môže viesť k Lassovmu víťazstvu v druhom kole volieb aj vtedy, ak v nedeľu skončí v prvom kole ako druhý.Účasť na voľbách je v Ekvádore povinná, hlasovať by malo 12,8 milióna oprávnených voličov. V predvolebnej kampani sa preberala ekonomika, ktorá utrpela poklesom cien ropy, autoritatívny režim vlády, korupcia a dane.Hlasovanie môže rozhodnúť aj o osude zakladateľa projektu WikiLeaks Juliana Assangea, ktorý žije na pôde ekvádorského veľvyslanectva v Londýne od roku 2012, keď mu Correa prisľúbil ochranu pred vydaním do Švédska pre obvinenia zo sexuálneho útoku. Lasso povedal, že ak sa stane prezidentom, Assange bude musieť ambasádu opustiť do 30 dní od jeho nástupu do funkcie.Ľavicový ekonóm Correa je prezidentom desať rokov. Uchádzať sa o ďalší mandát mu zabránili ustanovenia zákona, ktoré však parlament medzičasom zrušil. Prezident naznačil, že by mohol znova kandidovať v roku 2021.Hoci podpora Correu po spomalení ekonomiky klesla, stále patrí k najobľúbenejším z vlny ľavicových lídrov, ktorí sa dostali k moci v Južnej Amerike v niekoľkých ostatných desaťročiach. V prieskume z decembra 2016 získal 42-percentnú podporu.Južná Amerika sa posúva politicky doprava. Nedávne voľby v susedom Peru a Argentíne vyniesli do popredia stredopravicových politikov a v Brazílii sa 13-ročná vláda ľavice skončila v auguste 2016 zosadením bývalej prezidentky Dilmy Rousseffovej prostredníctvom tzv. impeachmentu.