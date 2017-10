V envirorezorte bude menej peňazí, súvisí to s eurofondmi

Na ilustračnej snímke Bratislavský hrad a Dunaj. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. októbra (TASR) - Kapitola Ministerstvo životného prostredia SR má mať v roku 2018 k dispozícii celkové výdavky vo výške 193 miliónov eur. Rozpočtové prostriedky predstavujú sumu 82,2 milióna eur a výdavky Európskej únie a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu sú v sume 111 miliónov eur, vyplýva z návrhu štátneho rozpočtu.vysvetľuje sa v návrhu, ktorý tento týždeň zverejnilo ministerstvo financií.Najviac peňazí má smerovať do vodného hospodárstva, a to 90,2 milióna eur. Prostriedky pôjdu na konkrétne projekty budovania a rekonštrukcie infraštruktúry vodného hospodárstva. Na ochranu ovzdušia bude smerovať 8,8 milióna eur. Ide najmä o výdavky na sledovanie a hodnotenie kvality ovzdušia.Na ochranu prírody a krajiny sa v roku 2018 rozpočtujú výdavky v sume 18,3 milióna eur. Na riadenie rizík a mimoriadnych udalostí v súvislosti so zmenou klímy má smerovať 10,3 milióna eur. Celkové výdavky smerujúce do energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva predstavujú sumu 25,8 milióna eur, tvoria ich iba prostriedky EÚ a spolufinancovania.Výdavky na životné prostredie prešli vlani a tento rok vládnou revíziou. Z tej vyplynuli opatrenia, ktorých realizácia má v rokoch 2018 až 2020 priniesť lepšie hospodárenie verejných financií vo výške 130 miliónov eur.