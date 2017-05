V EP rokovali o urýchlení presunu azylantov. Relokovali iba štvrtinu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 16. mája (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) diskutovali dnes o možnostiach urýchlenia procesu premiestňovania žiadateľov o azyl z Talianska a Grécka do ďalších členských štátov Únie. Komisár EÚ pre migráciu Dimitris Avramopulos v tejto súvislosti naznačil, že z pôvodného počtu 160.000 migrantov sa do septembra podarí presídliť menej ako 40.000 osôb.Na presídlení 160.000 migrantov z územia Grécka a Talianska sa dohodli ministri vnútra EÚ v septembri 2015 hlasovaním kvalifikovanou väčšinou.Avšak aj napriek prísľubu členských štátov prijať do septembra 2017 všetkých 160.000 žiadateľov o azyl z Grécka a Talianska, bolo do 11. mája tohto roka relokovaných iba 18.418 osôb. Europoslanci v nadväznosti na dnešnú rozpravu so zástupcami Rady a Európskej komisie prijmú vo štvrtok nelegislatívne uznesenie k tejto otázke.Eurokomisár Avramopulos potvrdil tieto údaje a skonštatoval, že do septembra - dátumu určeného na ukončenie relokácií - sa podarí presunúť menej ako jednu štvrtinu z nich, menej ako 40.000 žiadateľov o azyl.Podľa jeho slov čaká v Grécku na presídlenie 12.500 osôb a v Taliansku približne 4000 osôb. Týchto 16.500 ľudí môže byť podľa eurokomisára presídlených ešte do septembra, zároveň však upozornil, že niektoré členské krajiny Únie neprevzali ani jedného utečenca a konaliAvramopulos europoslancom pripomenul, že plán zo septembra 2015 bolMaďarsko a Slovensko, podobne ako Česká republika a Rumunsko, v septembri 2015 za prijatie kvót nehlasovali a Fínsko sa hlasovania zdržalo.