Malé dievčatko vykúka spoza závesu vo volebnej miestnosti v estónskom Talline, archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tallinn 15. októbra (TASR) - V Estónsku sa dnes konajú voľby do miestnych samospráv. Volebné miestnosti sú otvorené od 09.00 do 20.00 h miestneho času. Informovala o tom agentúra TASS.Svojich kandidátov do volieb vyslalo 163 združení a sedem politických strán. O priazeň voličov sa uchádza takmer 12.000 kandidátov, ktorí bojujú o 1729 postov v 79 miestnych samosprávach.Tento týždeň sa v Estónsku zavŕšilo predčasné hlasovanie v komunálnych voľbách. Túto možnosť využilo takmer 28 percent registrovaných voličov, pričom elektronickom formou hlasovalo 186.034 osôb, čo je podľa TASS v Estónsku rekordne vysoké číslo.