V Etiiópii odsúdili 23 podporovateľov al-Káidy a aš-Šabábu

Na archívnej fotografii členovia militantnej skupiny aš-Šabáb . Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Addis Abeba 17. mája (TASR) - Na tresty väzenia od troch do 15 rokov odsúdili dnes v africkej Etiópii 23 ľudí, ktorí čelili žalobe pre kontakty s islamistickými teroristickými subjektmi, sieťou al-Káida a extrémistami zo somálskej skupiny aš-Šabáb.Odsúdení sa podľa súdu preukázateľne usilovali o zriadenie islamského štátu na etiópskom území, pomáhali s náborom dobrovoľníkov pre spomínané teroristické subjekty, s ktorými boli v kontakte od roku 2010 a vybraných ľudí vysielali na výcvik do Somálska.Správa z Addis Abeby prišla iba dva týždne po tom, čo Etiópia prisľúbila susednému Somálsku pomoc v boji proti islamským extrémistom z aš-Šabábu, a to pri stretnutí etiópskeho premiéra Hailemariama Desalegna so somálskym prezidentom Maxamedom Cabdulaahim Maxamedom v hlavnom meste Etiópie.Podľa vtedajšieho vyjadrenia predsedu etiópskej vlády by mali byť teroristi zlikvidovaní a somálske ozbrojené sily posilnené.Desalegn vyzval pri tejto príležitosti medzinárodné spoločenstvo, aby uvoľnilo dostatok finančných prostriedkov, a to tak na obnovu bezpečnostných zložiek, ako aj somálskeho štátu.Etiópia má vo vyše 20-tisícových mierových silách Africkej únie na somálskom území v súčasnosti približne 6000 svojich vojakov. Či sa situáciu v Somálsku, v ktorom má regulárna vláda kontrolu iba nad tretinou územia, podarí do plánovaného stiahnutia mierových síl v roku 2020 stabilizovať, zostáva neisté.Sunnitskí extrémisti z aš-Šabábu majú značnú časť Somálska pod kontrolou už niekoľko rokov usilujúc sa o zriadenie islamského štátu.