V EÚ využila vlani leteckú dopravu takmer miliarda ľudí

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Luxemburg 11. októbra (TASR) - Minulý rok využila leteckú dopravu v Európskej únii rekordná takmer miliarda ľudí. Uviedol to dnes štatistický úrad Európskej únie Eurostat. Ten zároveň zverejnil, že v danom roku zahynulo v rámci bloku pri haváriách dopravných lietadiel z krajín EÚ šesť ľudí.Eurostat uviedol, že v roku 2016 využilo leteckú dopravu v rámci Európskej únie 972,7 milióna ľudí. Oproti predchádzajúcemu roku to znamená rast počtu cestujúcich o 5,9 % a v porovnaní s rokom 2009 až o 29,1 %. Ako štatistický úrad dodal, od roku 2009 zaznamenáva letecká preprava cestujúcich v EÚ stabilný rast.Takmer polovica cestujúcich (47 %) z celkového počtu využila minulý rok lety v rámci krajín EÚ. Ďalších 35,6 % pasažierov cestovalo do a z Európskej únie a v rámci jednej krajiny EÚ využilo leteckú dopravu vyše 17 % cestujúcich.Najviac využívaným letiskom bol londýnsky Heathrow. Ten minulý rok vybavil až 75,7 milióna pasažierov. Za letiskom Heathrow nasledovali letisko Charlesa de Gaullea v Paríži, Schiphol v Amsterdame a letisko vo Frankfurte nad Mohanom.Z krajín EÚ najväčší počet cestujúcich zaznamenala vlani Británia (249 miliónov). Vyše 200 miliónov pasažierov v leteckej doprave dosiahlo v roku 2016 ešte Nemecko, kde túto dopravu využilo 201 miliónov ľudí. Nasledovali Španielsko (194 miliónov), Francúzsko (145 miliónov) a Taliansko (135 miliónov). Počet cestujúcich sa vlani zvýšil vo všetkých krajinách Európskej únie s výnimkou Belgicka (-2,7 %) a Slovinska, kde počet cestujúcich oproti roku 2015 klesol o 2,2 %.