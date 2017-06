V Európe pribudne každý týždeň nová droga

Ilustračné foto Foto: TASR Ilustračné foto Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. júna (TASR) - Nové drogy sú na európskom trhu stále významnou hrozbou, výnimkou nie je ani Slovensko. Vlani do medzinárodného systému včasného varovania nahlásilo záchyt 31 nových psychoaktívnych látok, potvrdených Kriminalistickým a expertíznym ústavom Policajného zboru SR. Do roku 2015 sa zaznamenalo približne 100 takýchto látok.Nové druhy drog sa síce objavujú v Európskej únii pomalšie, ale ich dostupnosť je stále vysoká a narastá ohrozenie zdravia syntetickými opiátmi, upozornila najnovšia Európska správa o drogách 2017 z dielne Agentúry EÚ pre drogy (EMCDDA). Vlani sa prostredníctvom systému včasného varovania EÚ objavilo na trhu 66 nových drog, čo je viac ako jedna nová látka týždenne.Celkový počet aktuálne dostupných nových drog je naďalej vysoký. Do konca roka 2016 centrum EMCDDA monitorovalo viac než 620 nových drog v porovnaní s 350 látkami v roku 2013. Rastúcou hrozbou sú veľmi silné syntetické opioidy napodobňujúce účinky heroínu a morfínu. Kvôli malého objemu potrebnému na výrobu veľkého počtu dávok sa ľahko skrývajú a prepravujú. Vyskytujú sa v rôznych formách ako prášok, tablety, kapsuly či nosové spreje.Na Slovensku sa od roku 2010 začali podľa ministerstva zdravotníctva výraznejšie objavovať nové psychoaktívne látky najmä vo forme rastlinných zmesí s obsahom syntetických kanabinoidov známych najmä ako Spice a predávaných v kamenných obchodoch, neskôr dostupných prostredníctvom internetu. Takéto drogy najčastejšie užívajú návštevníci letných hudobných festivalov a tanečných podujatí a návštevníci špecifických webových stránok, ktoré sa profilujú na užívateľov drog. Ich celkové užívanie v populácii však nie je vysoké.Nové psychoaktívne látky, ktoré nie sú kontrolované podľa medzinárodného práva, sa často predávajú na trhu ako tzv. legal highs. Najčastejšie ide o syntetické drogy a legálne prichádzajú z Číny a Indie. V Európe sa následne spracúvajú, balia a predávajú. Patria sem napríklad fenetylamíny (stimulanty), katinóny (stimulanty imitujúce účinky kokaínu) či nespočetná skupina syntetických kanabinoidov navodzujúcich účinky marihuany. Odborníkom trvá niekedy aj mesiace, kým zistia zloženie nových drog. Patria sem aj látky rastlinného pôvodu, napríklad produkty zo šalvie, durmanu aj muškátového orieška.