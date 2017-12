V eurozóne by malo v roku 2018 vzniknúť mnoho pracovných miest

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 28. decembra (TASR) - Rast ekonomiky v eurozóne podporuje aj tvorbu pracovných miest. Podľa analýzy poradenskej firmy EY na budúci rok v regióne vzniknú stovky tisícov nových miest.V 19 krajinách menovej únie by sa zamestnanosť mala zvýšiť celkovo o 1,8 milióna, uvádza sa v štúdii EY.uviedol expert EY Bernhard Lorentz. Už v roku 2017, ktorý sa blíži ku koncu, sa počet zamestnaných dostal prvýkrát nad predkrízovú úroveň roka 2007. Potom finančná kríza spôsobila prepad ekonomiky.Ďalej by mal pokračovať aj pokles nezamestnanosti. EY očakáva, že v roku 2018 padne jej miera na 8,6 % z 9,2 % v tomto roku a 10 % v roku 2016. Nezamestnanosť však zostáva výrazne nad úrovňami spred krízy, dôvodom je podľa EY zvýšenie ponuky pracovnej sily, napríklad pre prílev imigrantov a nárast počtu pracujúcich žien.Väčšina pracovných miest by mala na budúci rok vzniknúť v Španielsku a Nemecku. V oboch krajinách sa očakáva vytvorenie po 400.000 pracovných miest.