V evanjelických chrámoch na Slovensku dnes čítajú Pastiersky list

Bratislava 25. decembra (TASR) - Pôsobenie Božieho syna Ježiša Krista v ľudskom svete malo i má na ľudstvo nesmierne veľký vplyv. Pán Ježiš Kristus prišiel na svet ako svetlo do najrozličnejších situácií ľudskej tmy. Konštatujú to členovia Zboru biskupov ECAV na Slovensku v Pastierskom liste na 1. sviatok vianočný 2016, ktorý dnes čítajú v evanjelických kostoloch na celom Slovensku.napísali v Pastierskom liste generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, biskup Západného dištriktu ECAV Milan Krivda a biskup Východného dištriktu cirkvi Slavomír Sabol.Biskupi ďalej v liste uviedli, že aj tieto Vianoce nám opäť pripomínajú, že betlehemské dieťa Ježiš sa narodilo pre všetkých ľudí. A stále je na svete mnoho tých, ktorí naliehavo potrebujú to Božie, Ježišovo svetlo. Preto považujú za veľmi potrebné a dôležité, aby kresťania neboli len pasívnymi divákmi a poslucháčmi.povzbudzujú biskupi veriacich v Pastierskom liste.